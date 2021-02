Ysaura Viso se perderá la Libertadores

Fútbol Internacional

Viernes 26| 10:02 am





Samuel Aldrey / @SamuelAldrey

Ysaura Viso (guariqueña de 27 años) aún siente el peso del trofeo de la Liga Profesional Femenina Betplay Dimayor. La delantera de Independiente de Santa Fe se quedó como la máxima goleadora del campeonato, aunque ahora trata de hacerse un torniquete mental y pensar solo en el futuro, sobre todo para recuperarse lo más pronto posible de su lesión en el tobillo.

La herida de no poder participar en la Libertadores con las Leonas aún sangra para Viso, pero la delantera no pierde la esperanza “Me hicieron hace poco una placa y todo está normal. Así que yo creo que me daría para llegar a la Libertadores, aunque todavía no me siento en las condiciones óptimas para participar en el torneo”, explicó la delantera.

Pero su fútbol se ha hecho imprescindible para Santa Fe. La temporada pasada se convirtió en la máxima goleadora del torneo, con 13 goles.

Su juego veloz, sus desmarques y su voracidad goleadora la hacen una delantera letal, en la final ante América mostró precisamente toda su hiperactividad. Se proyectó en diagonal y encaró a la portera para picarla sutilmente por encima, puro olfato goleador. “Lo más importante es la intuición que uno tiene para decidir en fracciones de segundo y sacar ventaja al rival. Ahí es cuando sacas diferencia y marcas goles”, explicó.

Pero ahora la delantera se enfoca en recuperarse de su lesión, aunque tampoco descarta buscar otras opciones “junto a mi agente estoy analizando para ver qué vamos a hacer. Uno de mis deseos es quedarme en Santa Fe”.