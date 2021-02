Estados Unidos batió a Brasil en Copa SheBelieves

Fútbol Internacional

Domingo 21| 11:42 pm





ORLANDO. Christen Press anotó en el minuto 11, Megan Rapinoe agregó un gol tardío y las mujeres estadounidenses vencieron a Brasil 2-0 en la Copa SheBelieves el domingo.

Estados Unidos encabeza la clasificación de la Copa SheBelieves con dos victorias. Canadá venció a Argentina 1-0 en el último partido del domingo. El torneo de todos contra todos concluye el miércoles cuando Estados Unidos juega contra Argentina (0-2) y Canadá (1-1) enfrenta a Brasil (1-1).

Estados Unidos, ganador de las dos últimas Copas del Mundo, está invicto en 36 partidos consecutivos en general y 52 seguidos en casa.

"Una cosa que he aprendido jugando en la selección nacional femenina de Estados Unidos es que tienes que prepararte para cada partido como si fuera el partido más importante de tu vida", dijo Press. "Así que ese es el enfoque que adopto".

Los estadounidenses han ganado cinco partidos seguidos sobre Brasil y están invictos en los últimos siete partidos. El equipo tiene marca de 20-0-2 contra Brasil en suelo estadounidense.

“Estoy decepcionada con el comienzo del juego, por supuesto. Concedimos un gol. Pero no solo un gol, la forma en que jugamos nuestro ataque en los primeros 20 minutos ”, dijo la entrenadora de Brasil Pia Sundhage. “Eso es margen de mejora, seguro. Pero luego de la segunda mitad, y el hecho de que creamos bastantes oportunidades, estoy contenta con eso ".

Press recibió un pase de Lindsey Horan y corrió hacia adelante, engañando a un defensor antes de un poderoso golpe en la esquina más alejada de la red. Fue el décimo gol de Press en sus últimos 13 partidos con la selección nacional y el 59º gol internacional.

"Lindsey me jugó un gran balón en diagonal, por lo que no estaba en una situación de centro, de hecho pude cortar y abrir el ángulo de la portería", dijo Press. "Y eso es lo que quiero hacer, es mi foto característica y mi estilo característico, así que fue genial verlo ir al fondo de la red".

Momentos después, un tackle deslizante de Crystal Dunn impidió a Debinha la escapada. Brasil tuvo una buena oportunidad en el minuto 82 cuando Marta encontró a Debinha en el área, pero el disparo salió desviado.

Fue la décima blanqueada consecutiva de la arquera estadounidense Alyssa Naeher.

Alex Morgan fue titular por primera vez con la selección nacional desde que dio a luz a su hija Charlie el año pasado. Morgan y Press fueron sustituidos en el minuto 71 y reemplazados por Rapinoe y Carli Lloyd.

Horan sirvió el balón en el área para Rapinoe, quien anotó en el minuto 88. Después de anotar, Rapinoe hizo un gesto de mecer al bebé en honor a sus compañeras de equipo Ali Krieger y Ashlynn Harris, quienes recientemente adoptaron a su hija Sloane.

"Estoy muy feliz de que estemos creando oportunidades y el hecho de que lo hagamos de una manera muy creativa con algunas buenas jugadas me hace muy feliz y me dice que estamos avanzando en la dirección correcta". Dijo el técnico estadounidense Vlatko Andonovski. "Ahora, el hecho de que no estamos terminando no es decepcionante, pero es algo que debemos abordar".

Sundhage, que entrenó a Estados Unidos entre 2008 y 2012, llegó a Brasil el verano pasado y tiene un récord de 8-2-3.

Estados Unidos venció a Canadá 1-0 en su primer partido de la Copa SheBelieves el jueves, mientras que Brasil venció a su rival Argentina 4-1. Brasil está haciendo su segunda aparición general en el torneo, ahora en su sexto año.

Por primera vez este año, todos los jugadores de EE. UU. Representaron el himno nacional antes del juego.

“Creo que aquellos que estaban arrodillados colectivamente sintieron que nos estábamos arrodillando para llamar la atención sobre la brutalidad policial y el racismo sistémico”, dijo Dunn. “En el futuro, decidimos que ya no sentimos la necesidad de arrodillarnos porque estamos haciendo el trabajo detrás de escena. Luchamos contra el racismo sistémico. Nunca sentimos que íbamos a arrodillarnos para siempre ". / AP