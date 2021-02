Mbappé destronó en goles a Messi y Cristiano

DIANA DIAZ

CARACAS. Kylian Mbappé comparte la cima y plantea la actualización de las grandes figuras del fútbol europeo, después del protagonismo que consiguió con el hat-trick que le dio la victoria al PSG ante el Barcelona 4-1, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

Con esta acción el francés de 22 años alcanzó los 154 goles como profesional y pone a la expectativa si es el nuevo sucesor de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en la disputa de quién será el nuevo mejor del mundo en la generación de relevo.

La actuación del francés deja entrever lo que será su futuro, pues ya superó en goles a las actuales figuras que comparten el podio del deporte rey cuando tenían esa edad.

El capitán azulgrana a los 22 años, sumaba 140 goles; sin embargo, ya contaba con dos Champions League, tres Ligas de España, un Balón de Oro y reconocimientos como mejor jugador de la FIFA y UEFA.

Mientras, Cristiano Ronaldo, con la misma edad ya había conseguido 106 tantos y un lugar en el XI

ideal de la FIFA.

Desde su debut en el AS Mónaco el francés destacó por su desempeño, lo que lo llevó a conseguir su fichaje con el París Saint-Germain y ahora a ver su nombre en comparaciones con los dos jugadores más importantes de esta generación, por quienes, además, ha declarado sentir gran admiración y a los que superará en promedio si continúa con su ritmo actual.

▪️ Hat-trick hero 🎩

▪️ Man of the Match performance 💯

▪️ Made Camp Nou his playground 😱@KMbappe is named #UCL Player of the Week 👏 pic.twitter.com/hW5UlV73i5