Ferretti asegura que le importa poco que Tigres no sea favorito ante Bayern

Fútbol Internacional

Miércoles 10| 1:21 pm





El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador del Tigres mexicano, quitó importancia este miércoles a la condición de favorito que tiene el Bayern Múnich sobre su equipo en la final, este jueves en Catar, del Mundial de clubes.



"Los brasileños hablaron ciertas cosas y nosotros salimos adelante. También eran favoritos. Nunca somos favoritos porque no nos sentimos más que nadie, eso de favorito lo pone la prensa, no los jugadores. Vamos a jugar el partido y después platicamos", dijo en una rueda de prensa.



Los Tigres de Ferretti vencieron el pasado domingo por 0-1 al Palmeiras brasileño y se convirtieron en el primer equipo de la Concacaf en la final de un Mundial de Clubes.



Pero la plantilla no se conforma y ahora quiere más, dijo.



"Hemos visto al Bayern, no una sino varias veces, y sabemos qué equipo es. Vamos a jugar buscando contrarrestar en lo que nos quieren hacer daño e imponer nuestro estilo de juego", añadió.



Los Tigres ganaron en diciembre la Liga de Campeones de la Concacaf y perdieron en 2015 la final de la Copa Libertadores, tal vez sus dos presencias más importantes en torneos internacionales.



Al comparar esas finales con la de este jueves, el entrenador nacido hace 66 años en Río de Janeiro afirmó que la de mañana en el Estadio Qatar Foundation será la más importante porque es la actual.



"Es la más importante porque es la que estamos viviendo; las otras fueron importantes, ganamos, perdimos, pero esta es la que vamos a jugar, en la que tenemos la esperanza y tenemos que hacer muchas cosas para merecer ganar", agregó.



Explicó que su equipo no cambiará su manera de jugar por enfrentar a uno de los mejores clubes del mundo y confió en que sus futbolistas muestren el mejor nivel.



El centrocampista argentino Guido Pizarro, capitán del equipo, ratificó la idea de Ferretti de jugar sin complejos ante los alemanes y salir a buscar el partido.



"Cada torneo que disputamos, el objetivo es ganarlo. Siempre nuestro objetivo es competir por lo máximo, lo máximo es el título y este no va a ser la excepción. Mañana vamos a enfrentar a un gran rival, pero en nuestra cabeza es ir por lo máximo", indicó.



Pizarro afirmó que Tigres está preparado mentalmente para buscar la victoria, aunque mostró respeto por el nivel del rival.



"Sabemos a calidad de ellos, pero hemos hecho hincapié en lo que tenemos que hacer nosotros, partiendo de la base de buscar el resultado. Sabemos las virtudes de ello; también dónde hacerles daño y mañana buscaremos eso", concluyó. EFE