Funes Mori cree que Monterrey debe estar tranquilo para anotar

El argentino Rogelio Funes Mori, delantero del Monterrey, aseguró este viernes que su equipo debe recuperar la tranquilidad tras el brote de casos de COVID-19 para volver a anotar en el Clausura 2021 del fútbol mexicano.



"Cuando encontremos la facilidad de jugar tranquilos y desempeñarnos en la cancha vamos a volver a hacer goles. Yo estoy contento, entrenando bien después de lo que pasó, hay que crecer y seguir mejorando", explicó en rueda de prensa.



Los Rayados regresaron a la actividad el pasado martes al empatar sin goles ante el Puebla en la quinta jornada del Clausura; este fue su primer partido desde el 16 de enero, debido a que los dirigidos por Javier Aguirre anunciaron 19 casos positivos de la COVID-19, uno de ellos Funes Mori.



"Estuvimos 15 día sin entrenar, el plantel estaba partido, recién tuvimos cinco o cuatro entrenamientos normales, hicimos lo que pudimos contra Puebla, yo no estaba bien físicamente", explicó el atacante de 29 años.



Funes Mori afirmó que las dos semanas sin prácticas mermaron físicamente al Monterrey y pronosticó que para ponerse a punto en este tema necesitarán una jornada más.



"Quizá contra Pumas (este sábado en la quinta jornada del Clausura) no estaremos al 100 todavía, pero entraremos con la mentalidad de ganar y hacer lo mejor para el equipo. Pumas es un gran plantel, el último subcampeón, jugaremos con mucho respeto", señaló.



El artillero aseguró que la plantilla del Monterrey entiende lo que Aguirre quiere que hagan en la cancha, pero todavía no se acoplan al 100 por ciento al sistema de juego que quiere implementar el técnico mexicano.



"Sabemos lo que tenemos qué hacer con Aguirre, no es tan difícil, estamos gracias con el plantel completo y de a poco agarraremos el sistema de juego. El técnico exige mucho y nosotros sabemos lo que podemos dar, debemos volver a ser nosotros", dijo.



El sudamericano expresó sentirse cómodo jugando sólo en el ataque o con otro delantero, por lo que no le perjudica que Aguirre lo utilice en solitario o acompañado.



"El técnico es el que decide quién juega y si tengo que hacerlo lo haré con compañeros, hay que adaptarnos porque tenemos un plantel amplio en el que todos pueden jugar", finalizó.EFE