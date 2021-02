Mourinho confía en que Kane pueda volver la semana que viene

Fútbol Internacional

Miércoles 3| 12:30 pm





José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, confía en que Harry Kane pueda estar de vuelta la semana que viene después de lesionarse hace unos días en el tobillo.



El delantero inglés no estuvo presente en la derrota de su equipo ante el Brighton & Hove Albion y no llegará a tiempo tampoco para medirse al Chelsea este jueves.



"Está contento con la evolución", dijo el portugués en rueda de prensa antes de medirse al equipo de Thomas Tuchel.



"Al principio nos asustó un poco lo que ocurrió, pero ahora somos mucho más positivos. La semana que viene jugamos contra el Everton entre semana y el fin de semana contra el Manchester City. Creo que debería estar de vuelta para uno de esos partidos", añadió.



Sin Kane, Mourinho optó por jugar con Heung-min Son como falso 'nueve' y con Gareth Bale en la banda derecha, pero el experimento no funcionó y el equipo cayó derrotado contra el Brighton. EFE