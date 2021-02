Liga femenina colombiana durará mes y medio e iniciará en julio

Fútbol Internacional

La liga femenina de fútbol de Colombia de 2021 se realizará entre el 18 de julio y las primeras semanas de septiembre, una decisión que fue criticada por algunas jugadoras que consideran que no hay garantías para desempeñarse como profesionales con un torneo tan corto.



La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que organiza el torneo, detalló en un comunicado que "convocará a los clubes interesados en formar parte del torneo de mujeres la próxima semana, y allí se conocerá el número de instituciones que tienen la intención de participar".



"Después de establecer los participantes se convocará una junta de competencia como se ha venido realizando en los años anteriores, donde se podrá establecer el sistema del campeonato y las condiciones del mismo. En el cronograma de la temporada, se tiene establecido que la Liga Femenina 2021 se inicie el 18 de julio y finalice las primeras semanas de septiembre", detalló la información.



El organismo precisó que estas fechas fueron seleccionadas porque la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) "remitió información con que la Libertadores femenina 2020 será en marzo y la versión del presente año comenzará en septiembre".



La portera Katherine Tapia, que el año pasado jugó en el Atlético Nacional y fue traspasada para esta temporada al América de Cali, expresó su disconformidad porque considera que no se puede "consolidar la liga femenina" si solo se juega durante mes y medio.



"¿Quién puede vivir todo el año con un salario de tres meses? Solo exigimos garantías necesarias para nuestra profesión, respeto por nuestro trabajo", expresó la guardameta en Twitter.



En esa línea se manifestó la capitana de la selección colombiana, Natalia Gaitán, que en la actualidad juega en el Sevilla de España y dijo: "Es muy difícil que en un mes y medio las jugadoras alcancen su máximo nivel de rendimiento. Es muy difícil que en un mes y medio se logre atraer al máximo de espectadores".



"Es muy difícil que en un mes y medio se pueda desarrollar una liga profesional. Se necesita un compromiso real por parte de todos los protagonistas para el desarrollo del fútbol femenino en Colombia y para brindarle las garantías necesarias a las jugadoras", añadió la central.



En Colombia se han disputado cuatro ligas femeninas profesionales que, en su momento, fueron calificadas por los dirigentes del fútbol como "experiencia interesante, pero no productiva".



La primera se disputó en 2017 y la ganó el Independiente Santa Fe, mientras que la segunda se jugó en 2018 y el vencedor fue el Atlético Huila, que luego levantó la Copa Libertadores femenina como campeón.



En 2019, el ganador fue el América de Cali que, el año pasado, perdió la final contra el Santa Fe que se convirtió en el primer bicampeón del torneo. / EFE