Marinho: El apoyo de Pelé da motivación

En una entrevista con el canal oficial de la FIFA, el delantero del Santos, Marinho, habló sobre su relación con Neymar. Recientemente, luego de la victoria de Peixe ante Boca Juniors en la semifinal de la Libertadores, el deportista recibió una videollamada del jugador del PSG para felicitarlo.

"Fue realmente genial cuando hizo esa videollamada y pidió hablar conmigo. Ya había jugado con él en un partido benéfico en el Maracaná. Siempre me trata muy bien. Tengo una gran admiración por él. Es un tipo que Tengo muchas ganas de que gane (Fifa the Best). Espero que gane el próximo, soy un gran fan".

Además del apoyo de la actual camiseta 10 de la Selección, Marinho también tuvo la oportunidad de escuchar palabras de aliento de Pelé, el mejor jugador de todos los tiempos. El jugador habló de la importancia de estos mensajes en un momento histórico como esta final de la Libertadores.

"Recibir el apoyo de un jugador como Neymar y el rey del fútbol, Pelé, es algo que me da mucha motivación. Pelé hizo historia, Neymar también lo está haciendo. Tener a los dos mirándonos, mostrando su apoyo, me hace muy feliz. "

Los dos clubes tienen una gran trayectoria en decisiones de campeonatos, desde mucho antes de 2015, el exdelantero paulista Dudu estuvo presente en la disputa por un Campeonato de São Paulo y una Copa de Brasil, ambos con la camiseta palmeirense.

"Siempre es un partido muy disputado entre Santos y Palmeiras, tanto en la final como en la brasileña. Estoy seguro de que será otro gran partido el sábado. Espero que no vaya a los penaltis, concluyó el delantero.

"En una gran final así, jugada así, no hay favorito”, comentó Dudu al diario digital Gazeta Sportiva.