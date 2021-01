Matías Arezo, la nueva joya del fútbol uruguayo, en la mira de Europa

Fútbol Internacional

El delantero del River Plate uruguayo Matías Arezo, de 18 años, es la nueva joya de ese país que ya está en la mira de Europa "con distintas propuestas" de varios equipos y por el que podría darse su pase al viejo continente al finalizar las negociaciones.



Así lo aseguró en una entrevista con la emisora local Radio Uruguay el presidente del club, Willie Tucci, quien añadió que "la idea" es que sea transferido al exterior durante este período, aunque no quiso revelar mayores detalles sobre los contactos de equipos europeos.



"Es lo que hemos hablado con él y su representante (el conocido Paco Casal), además, porque estamos enfocados en hacer una transferencia de un monto, que ya tenemos hablado, y es imposible que acá en Uruguay se pueda pagar eso", dijo ante los rumores de que Arezo fuera transferido al Peñarol.



Además, afirmó que cuando River Plate ha enviado a sus jugadores tanto a Nacional como a Peñarol, los dos grandes del fútbol local, "no han mejorado".



"Matías no es un jugador que necesita mostrarse en Peñarol y Nacional y hoy está en todos los medios internacionales como el mejor 9 de su generación, con 18 años", afirmó.



Tucci detalló que en las estadísticas Arezo tiene 18 goles en 50 partidos, unas cifras que, en comparación a unos números similares del consagrado atacante del Atlético de Madrid Luis Suárez, "no son tan distintas"



"Creo que no necesita probar nada Matías", sentenció.



Asimismo, destacó el apoyo de su institución por parte de toda la directiva así como de su entrenador, el exseleccionador uruguayo Jorge Fossati, quienes desean un destino para el jugador en el que permita desarrollarse tanto en lo profesional como en lo familiar.



Según el portal web www.transfermarkt.es, el valor del mercado del jugador uruguayo es de 1,5 millones de euros.



A nivel de selecciones Arezo ha vestido las camisetas de la sub 17, 20 y 23. Además, en noviembre pasado fue convocado por el técnico Oscar Washington Tabárez para la absoluta, pero una molestia muscular le impidió sumarse al grupo.



Arezo fue una de las revelaciones de la última Copa Sudamericana, en la que se convirtió en el jugador uruguayo más joven en marcar un doblete en el torneo, según los registros de la Conmebol, al lograr dos tantos ante el Atlético Nacional de Medellín con 17 años y 349 días. EFE