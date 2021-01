Corinthians cae en casa ante Bragantino y amenaza su cupo en la Libertadores

Fútbol Internacional

Río de Janeiro. El Corinthians sufrió este lunes una derrota por 0-2 en casa frente al humilde Bragantino, que lo dejó estacionado en décimo lugar de la clasificación del Campeonato Brasileño y amenaza su aspiración a conquistar un cupo para la Copa Libertadores.



Pese a jugar en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo y de necesitar los tres puntos para ascender en la clasificación, el club más popular de Sao Paulo no consiguió frenar a un Bragantino que viene creciendo en las últimas jornadas y ascendió al undécimo lugar en la tabla.



Tras el partido que completó la trigésima segunda jornada del Campeonato Brasileño y a falta de sólo seis jornadas para el final del torneo, Corinthians ve cada vez más difícil la posibilidad de terminar la Liga entre los seis primeros de la clasificación, que ganan cupos en la Libertadores.



El club paulista ahora depende de los resultados de las finales de la Copa Libertadores y de la Copa do Brasil que pueden abrir más cupos en el torneo continental para los clubes brasileños.



El Palmeiras y el Santos se medirán el sábado en el Maracaná de Río de Janeiro en la final de la Copa Libertadores de 2020 y el vencedor, además del título, conquistará clasificación automática para el torneo continental este año. En caso de que el campeón de la Libertadores quede entre los seis primeros del Campeonato Brasileño, el séptimo en la clasificación de la Liga también obtendrá cupo.



Por otra parte, Palmeiras y Gremio se medirán en febrero en la final de la Copa do Brasil y el vencedor, además del título, obtendrá cupo en la Libertadores. En caso de que el campeón de la Copa do Brasil también esté entre los seis primeros de la clasificación del Campeonato Brasileño, los cupos para el torno continental se extenderán hasta el octavo en la Liga.



Pero al Corinthians aún le falta ascender dos puestos para aspirar a ese posible cupo.



El Bragantino venció hoy con un gol de Helinho y otro de Claudinho, que ahora comparte el primer lugar en la lista de goleadores del Campeonato Brasileño, con 16 anotaciones, junto a Thiago Galhardo (Internacional) y Marinho (Santos).



En los partidos del domingo, el Internacional se impuso por 2-1 a su tradicional rival de patio en Porto Alegre, Gremio, y aumentó su ventaja en la punta de la clasificación, con cuatro puntos de distancia sobre el Sao Paulo, su inmediato perseguidor.



El conjunto colorado, que venció de remontada con goles en los últimos siete minutos del partido del uruguayo Abel Hernández y de Edenilson de penalti, llegó a los 62 puntos y dejó al Sao Paulo en segundo lugar, con 58 puntos.



El club de Porto Alegre hizo su tarea al vencer uno de los clásicos de mayor rivalidad en Brasil, pero también se benefició de los traspiés que sufrieron sus rivales por el título, ya que Sao Paulo (segundo en la clasificación) cedió un empate y Flamengo, Atlético Mineiro y Palmeiras (tercero, cuarto y quinto respectivamente) sufrieron derrotas.



El equipo liderado por el veterano técnico Abel Braga ha vencido sus últimos seis compromisos, una impresionante racha que le permitió dejar atrás al Sao Paulo, que lideró la Liga por varias jornadas y era firme favorito al título. EFE