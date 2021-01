Beckham no contrató a Phil Neville solo por ser su amigo

Fútbol Internacional

MIAMI. David Beckham se enfureció cuando se le preguntó si Phil Neville's fue contratado como entrenador del Inter Miami porque son amigos.

“Por supuesto, la gente siempre se dará la vuelta y dirá, oh, es porque él es tu amigo. No tiene nada que ver con que él sea mi amigo ”, dijo Beckham el viernes. “Nuestro grupo de propietarios no solo emplea a nuestros amigos. Empleamos a las mejores personas, ya sea en el campo, fuera del campo, en nuestro personal de trastienda, el personal que tenemos trabaja en nuestras instalaciones de entrenamiento, en el estadio.

“Estamos dirigiendo un club de fútbol serio aquí. Y creo que al final del día, contratamos a personas que creemos que son las más adecuadas para el trabajo ".

Beckham, un ex capitán de Inglaterra, recibió la propiedad de un futuro equipo de la Major League Soccer con un descuento como parte de su transferencia al LA Galaxy para la temporada 2007. Miami comenzó a jugar el año pasado y tuvo siete victorias, 13 derrotas y tres empates, terminando décimo entre 14 equipos en la Conferencia Este bajo la dirección del entrenador Diego Alonso. Miami despidió a Alonso luego de una derrota por 3-0 en playoffs ante Nashville.

Neville jugó con Beckham en el Manchester United de 1994 a 2003 y con la selección de Inglaterra de 1996 a 2007, y son copropietarios del Salford City de cuarta división en Inglaterra. Neville entrenó al equipo femenino de Inglaterra desde 2018 hasta este mes: las Leonas perdieron ante los EE. UU. En una semifinal de la Copa del Mundo de 2019.

"Mi lealtad hacia Phil siempre ha estado ahí porque, como jugador, confié en él para seguir haciendo esas carreras a mi lado", dijo Beckham. “Nunca le di la pelota porque pensé que yo cruzaba mejor la pelota que él, así que nunca recibió esas pelotas. Pero sabía que seguiría haciendo esas carreras porque sabía que eso era lo mejor para el equipo.

“Y tomará esas decisiones como entrenador, no solo de nuestro club, sino como entrenador de nuestro sistema de canteras, entrenador de nuestro equipo de la USL y como líder. por eso está en esta posición. Nada que ver con la relación que tenemos, la amistad que tenemos, la lealtad que nos tenemos ".

Beckham, director de operaciones de fútbol de Miami, habló en una conferencia de prensa con Jorge Mas, propietario gerente de Miami.

“Phil Neville no recibió el puesto de Inter Miami. Phil Neville se ganó el trabajo”, dijo Mas. “El hecho de que sea amigo de David es una realidad y nadie huye de eso. En realidad, lo aceptamos ".

Neville fue contratado el lunes junto con el ex mediocampista estadounidense Chris Henderson como director de fútbol y director deportivo. Beckham estuvo ausente desde marzo hasta el día de Navidad debido a la pandemia del nuevo coronavirus, pero ha estado en Florida desde entonces, asistiendo a un entrenamiento.

Neville es consciente de que muchos entrenadores extranjeros han tenido problemas en la MLS con su tope salarial, césped artificial y condiciones climáticas extremas, con la excepción de Gerardo Martino con Atlanta en 2018 y Gary Smith con Colorado en 2010. Recordó haber pasado ocho semanas observando al entrenador de Bruce Arena, Beckham y la galaxia.

"El mayor desafío para mí como entrenador es venir aquí y demostrarle a la gente que los entrenadores extranjeros pueden venir aquí y tener éxito", dijo Neville. “Habrá cosas sobre los viajes, etc., y las diferentes zonas horarias a las que también tendremos que adaptarnos. Pero en última instancia, creo que en mi carrera futbolística, en mi corta carrera como entrenador, he tenido que adaptarme a diferentes situaciones como viajes, calor, etc.

“Así que tengo una buena experiencia con eso. Salí a Estados Unidos para cada pretemporada en la que estábamos en una ciudad diferente cada dos o tres días. Tenemos que adaptarnos a eso. Y lo hicimos. Jugábamos un juego en la costa este, la costa oeste, cada dos o tres días. Así que espero con ansias el desafío ".

Hereda una plantilla que incluye al delantero Gonzalo Higuaín y al mediocampista Blaise Matuidi, ambos de 33 años.

“Creo que estos jugadores saben que están un poco heridos. Están un poco asustados en este momento por las actuaciones de la temporada pasada ”, dijo. “Y quieren volver esta temporada y mostrarles a todos lo buenos jugadores que son. Así que está ese hambre, esa determinación que he visto esta semana, que estoy seguro de que podemos llevar a la temporada. Agregue eso con un poco más de calidad en términos de los jugadores que queremos traer, creo que nos convertirá en una unidad realmente fuerte ".

Neville fue entrenador asistente en Valencia en 2015-16 durante el tiempo que su hermano Gary fue entrenador en jefe. Phil Neville estaba demasiado nervioso para responder preguntas en español el viernes, pero planea comenzar después del primer partido de esta temporada.

Él anticipa una transición sin problemas de entrenar mujeres a hombres.

“Las sesiones que hice en el Manchester United y las sesiones que hice en Valencia no fueron diferentes a las sesiones que hice para mi equipo femenino el año pasado”, dijo. “Es un fútbol que se juega en el mismo campo, con balones del mismo tamaño, con un árbitro, con la afición en el estadio y al final el mismo gol, y eso es ganar”. / AP