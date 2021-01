Al TAS para evitar nueve partidos sin Trippier

Fútbol Internacional

Lunes 18| 10:43 pm





Madrid. El Tribunal de Arbitraje del Deporte se ha convertido en la última opción para que el Atlético de Madrid pueda mantener al lateral derecho inglés Kieran Trippier, confirmada este lunes por la FIFA la sanción de la Federación Inglesa, que expone a los rojiblancos a quedarse nueve partidos sin un futbolista clave.



El Comité de Apelación de la FIFA decidió este lunes desestimar la apelación presentada por el Atlético y confirmó la sanción de la Federación Inglesa del 23 de diciembre, consistente en diez semanas sin jugar ni entrenar y una multa de 70.000 libras (78.500 euros), por quebrar la legislación sobre apuestas, relativa a su fichaje por el club madrileño en julio de 2019 procedente del Tottenham.



Al lateral de Bury (Reino Unido) se le atribuyen, según la FA, "siete supuestas infracciones de la Regla E8 (1)(b) durante julio de 2019", antes de su fichaje por el Atlético, de las que una comisión independiente comprobó cuatro de los supuestos incumplimientos. Los otros tres fueron desestimados tras una audiencia personal.



La Federación Inglesa trasladó una petición a la FIFA para que la sanción fuera extendida a nivel mundial desde el pasado 23 de diciembre, pero la Comisión de Apelación concedió al Atlético la suspensión cautelar del castigo el 3 de enero, cuando suspendió la extensión internacional de la sanción.



Desde entonces, Trippier no se había podido entrenar con el Atlético ni disputar ningún partido, en este caso el duelo del miércoles contra el Getafe (1-0). Ese mismo 3 de enero, el Atlético jugó contra el Alavés en Vitoria (1-2), por lo que el jugador no se pudo incorporar, ya que llevaba mucho tiempo sin entrenarse.



Volvió a disputar un partido nueve días después, el 12 de enero contra el Sevilla, cuando jugó el duelo completo en el Wanda Metropolitano y dio una asistencia, la del primer gol del argentino Ángel Correa, en la victoria por 2-0 en la que el conjunto rojiblanco aseguró el título honorífico de campeón de invierno.



Este lunes, el Comité de Apelación de la FIFA anunció que desestimaba la apelación del Atlético, lo que supone el fin de la suspensión cautelar de la sanción, y la extensión de la sanción de la FA inglesa a nivel mundial, por lo que Trippier vuelve a quedar apartado de entrenamientos y partidos.



No obstante, los 15 días durante los cuales el jugador pudo entrenar y jugar con el Atlético por la suspensión cautelar no se descuentan de las diez semanas de sanción, por lo que Trippier solo cumplirá sanción hasta el 28 de febrero como plazo máximo, ya que cuando la FIFA aprobó la cautelar la Federación Inglesa pidió a la comisión independiente que reguló el caso que detuviera el tiempo de sanción para que la cumpliera de forma completa, pero esta comisión negó esa posibilidad, explicaron a EFE fuentes de la FA.



De esta manera, Trippier se perderá como máximo nueve partidos, ocho de LaLiga Santander ante Eibar, Valencia, Cádiz, Celta, Granada, dos partidos contra el Levante, y Villarreal, y la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea inglés en el Wanda Metropolitano (23 de febrero).



Así, el lateral inglés podría regresar, como muy tarde, para el derbi contra el Real Madrid correspondiente a la jornada 26, previsto para el fin de semana del 6 y 7 de marzo.



En cualquier caso, en el Atlético rechazan hacer ninguna cábala sobre hasta cuándo durará la sanción, porque en la misma mañana que se conoció la decisión de la FIFA el club madrileño anunció que solicitaría con carácter de urgencia al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) la suspensión cautelar de la sanción.



El conjunto rojiblanco confía en que el tribunal arbitral le conceda esa suspensión, como ya hizo la FIFA, mientras estudia su recurso contra el caso, con el ánimo de no perder a uno de los grandes activos de la escuadra que dirige el entrenador argentino Diego Pablo Simeone.



TRIPPIER, EL SEGUNDO MÁXIMO ASISTENTE Y MAYOR RECUPERADOR LIGUERO



A nadie en las oficinas del Wanda Metropolitano se le escapa que esta sanción pone en peligro a uno de los grandes activos del Atlético en el esquema del entrenador argentino Diego Simeone.



Porque Trippier no sólo se ha convertido desde la pasada temporada (cuando jugó 33 partidos y le ganó la partida al colombiano Santiago Arias, cedido al Bayer Leverkusen alemán; en ésta llevaba 20 de 24 posibles) en el dueño de la banda derecha, sino que desde ella, y más aún en el esquema 5-3-2 aplicado ahora por el técnico que da más protagonismo en el campo a los laterales, es una de las grandes fuentes de peligro del equipo.



No en vano, el 'Beckham de Bury', como le llamaron los medios ingleses por su golpeo de rosca en sus primeros años, es el segundo mayor asistente del equipo esta temporada, con cinco pases de gol, solo por detrás de los ocho de su compañero argentino Ángel Correa.



Ambos igualan al francés del Real Madrid Karim Benzema en el segundo puesto de asistencias de LaLiga Santander, todos con cinco y por detrás solo de Iago Aspas, del Celta, con seis. De ellos, Trippier tiene mejor promedio de asistencias por partido (0,36), lo que equivale a que cada tres encuentros un pase suyo es gol.



Pero no solo destaca el inglés por su aportación al ataque, también es relevante su trabajo en defensa, siendo el futbolista del Atlético que más balones recupera en el campeonato liguero: un total de 21 recuperaciones, por delante de las 16 del capitán rojiblanco Jorge 'Koke' Resurrección, según datos de LaLiga.



En la Liga de Campeones, el inglés es el futbolista del Atlético que más centros ha intentado (26) y más ha completado (6); y es el segundo del equipo en pases intentados (348) y completados (274), solo por detrás de Koke (382 y 337).



Sin su concurso -a la espera de saber si habrá una decisión del TAS en el corto plazo-, Simeone tendrá que decidir qué opciones puede aplicar para llenar su hueco en el próximo duelo liguero ante el Eibar el próximo jueves a las 21.30 en Ipurúa.



En principio, el croata Sime Vrsaljko, ya recuperado de su lesión en la rodilla izquierda, sería el cambio natural y así lo fue ante el Alavés, cuando jugó el partido. También podría optar por recolocar a algún otro futbolista, como el uruguayo José María Giménez, Saúl Ñíguez o incluso Marcos Llorente; además de la posibilidad de recuperar al canterano Ricard Sánchez.



No obstante, ninguno de ellos mejoran a día de hoy las prestaciones de Trippier en el carril derecho, por lo que el Atlético deposita todas las esperanzas en el TAS para evitarse nueve partidos sin el internacional inglés. EFE