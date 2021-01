El Inter Miami anuncia al inglés Phil Neville como su nuevo entrenador

El ex jugador del Manchester United será el encargado de dirigir al club en su segunda temporada /

Fútbol Internacional

Lunes 18| 1:55 pm





El club Inter Miami CF hizo oficial este martes el fichaje de inglés Phil Neville como su nuevo entrenador, tras semanas de rumores que lo ponían al frente de este equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.



El exfutbolista del Manchester United asumirá las riendas del primer equipo de este club, uno de cuyos dueños es su amigo David Beckham, tras dos años como entrenador de la selección femenina de Inglaterra, cargo que dejó este martes.



"Este es un club muy joven con muchas promesas y ventajas, y estoy comprometido a retarme a mí mismo, a mis jugadores y a todos los que me rodean para crecer y construir una cultura de fútbol competitiva de la que todos podamos estar orgullosos", señaló Neville en declaraciones recogidas en un comunicado del club.



El inglés aterriza en el Inter Miami CF con miras a la temporada 2021 de la MLS y luego de que el club cerrará una irregular campaña el año pasado, en la que fue su temporada inaugural.



Con el uruguayo Diego Alonso en el banquillo, cuya salida del club se dio a conocer este mes, en 2020 el Inter Miami sumó siete victorias, tres empates y trece derrotas durante su participación en la Conferencia del Este, donde acabó en la décima posición.



El club, en el que juega el argentino Gonzalo Higuaín, fue eliminado de los 'playoffs' de la Copa MLS el 20 de noviembre.



"Este fantástico mercado amante del fútbol merece actuaciones consistentes y una mentalidad ganadora, y espero con ansias ponerme manos a la obra", manifestó Neville.



La institución dio a conocer también este martes el nombramiento del exjugador estadounidense Chris Henderson como director de fútbol y director deportivo, quien administrará las operaciones desde el primer equipo hasta los niveles juveniles.



El inglés David Beckham, compañero de equipo de Neville en el Manchester United, mostró su satisfacción por el fichaje de los dos exfutbolistas.



"Compartimos un ADN futbolístico al haber sido entrenados por algunos de los mejores líderes de fútbol, y son esos valores los que siempre he querido que se transmitan a través de nuestro club", señaló Beckham sobre Neville.



Destacó además las cualidades de su excompañero como líder nato, así como su lealtad, honestidad, ética de trabajo y energía.



"Phil tiene una gran experiencia en el fútbol, como jugador y como entrenador tanto a nivel de clubes como a nivel internacional, y a lo largo de su carrera ha trabajado con muchos de los mejores entrenadores y jugadores del deporte", agregó el ex del Real Madrid. EFE