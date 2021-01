Koeman: "Los dos equipos han tenido ocasiones para ganar"

Fútbol Internacional

Miércoles 13| 10:06 pm





Córdoba (España). El entrenador del Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman, celebró el "gran partido" disputado, en el que los dos equipos han "estado muy bien", ofrecido por los culés y por la Real Sociedad en la semifinal de la Supercopa, ya que los vascos fueron "un gran rival" y ambos tuvieron "ocasiones para decidir el resultado".



"Hemos jugado contra un gran contrario. Al final, hemos sido el equipo que jugará la final. Nos ha costado por la presión que ellos nos han hecho. Mejoramos entre el minuto quince y el descanso", comentó en rueda de prensa Koeman.



El técnico barcelonista alabó a su compatriota Frenkie De Jong y no sólo por sus últimas actuaciones, ya que "antes era también era un gran jugador" y se mostró satisfecho con su producción ofensiva porque "un mediocampista tiene que tener llegada. No se puede depender únicamente de los delanteros para marcar".



Koeman ignora "si el domingo estará Messi", quien por lesión no estuvo convocado este miércoles, en la final, para la que espera "recuperar y llegar fresquitos", por lo que conviene "esperar" a conocer el estado físico de sus futbolistas "para saber si se pueden correr riesgos o no". EFE