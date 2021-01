Altamirano confirma que el uruguayo Dos Santos aún no puede jugar en México

Fútbol Internacional

Miércoles 13| 12:54 pm





El entrenador de los Gallos Blancos del Querétaro del fútbol mexicano, Héctor Altamirano, confirmó este miércoles que el delantero uruguayo Jonathan Dos Santos aún no tiene permiso para jugar en México.



"Aún no conseguimos el 'transfer', se logró que se mandara de Perú a Uruguay, pero las oficinas uruguayas estuvieron cerradas. En estos días tendrá su 'transfer' y veremos cómo está, viene de competir y llegó con buenas sensaciones para ver si contamos con él, pero dependemos del transfer" dijo en rueda de prensa.



Dos Santos, de 28 años, fichó con el Querétaro el pasado 4 de enero tras un 2020 destacado con el Universitario de Deportes peruano en el que brilló como goleador al convertir 14 dianas en 26 partidos.



El oriundo de Salto no pudo ir ni a la banca en el debut de los Gallos ante el Toluca en el Clausura 2021 el pasado domingo, partido en el que su equipo cayó por 3-1.



Altamirano aseguró que su plantilla, encabezada por el ecuatoriano Antonio Valencia, tiene el potencial para lograr la clasificación a la fase final.



"Aspiramos a que el plantel pelee por la fase final, si bien no arrancamos de la forma esperada, tenemos cosas por ajustar para que el equipo compita en esos puestos", expresó el técnico de 43 años.



Los Gallos recibirán este domingo al Atlas, equipo con el que pelean no terminar entre los tres últimos lugares de la tabla porcentual que los haría acreedores a una multa millonaria.



"Tenemos claro lo que significa el partido contra Atlas, es un rival directo, nuestro objetivo es sumar porque también nos servirá para encontrar un buen funcionamiento, no buscamos que ganar como sea", comentó el futbolista retirado.



Altamirano dijo que con su equipo no sólo trabaja aspectos de cancha, sino también la parte psicológica para dejar atrás el torneo pasado en el que finalizaron en la penúltima posición.



"Tenemos un trabajo en la cancha para darle solución al jugador y existe otro en el psicológico para que entiendan que es un nuevo torneo y eso nos ayude a refrendarle al jugador lo que trabajamos", afirmó.



Sobre la posible incorporación de nuevos refuerzos para los Gallos Blancos, el estratega señaló que su plantilla ya está cerrada.EFE