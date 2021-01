El zaguero Jorge Luna jugará para el Chattanooga Red Wolves de USA

Fútbol Internacional

GUANARE. El aguerrido defensor central Jorge Luna tiene nuevo equipo comenzando el 2021, ya que acaba de firmar contrato con el club Chattanooga Red Wolves de Tennesse para jugar en la exigente liga de Estados Unidos. “Un gran reto ya que voy a estar mucho más activo y con ritmo de competencia. Es una escuadra aguerrida, con una estructura deportiva de primer nivel y buenos proyectos a futuro”, dijo el zaguero zurdo de 26 años.

Agrega que es un sueño hecho realidad, ya que llega a una contienda bastante competitiva, donde ven acción muchos jugadores de Europa y Suramérica.

“Viene una revancha para mi, nunca he dejado de entrenar y me estoy alistando fuerte, con mi preparador físico personal. Me siento excelente y totalmente sano”. El nativo de Araure también puede jugar como lateral izquierdo y es hijo de Walter Luna, una de las grandes leyendas del primer pentacampeon nacional.

Durante su trayectoria en nuestro país estuvo con Portuguesa y Atlético Venezuela, luego con el Glacis United de Gibraltar y el año pasado con el Sportivo Luqueño de Paraguay donde a su juicio fue un periodo muy desalentador en tierras guaranies.

“Muchos problemas internos y económicos, no se cumplieron las expectativas, se cambio de entrenador en cinco ocasiones, sin embargo siempre mantuve el animo, esto me hizo ser fuerte y duro en lo espiritual, espero triunfar con mi nueva escuadra”, finalizó diciendo Jorgito, sinónimo de constancia y humildad.