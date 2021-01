Pochettino: "No es el momento" de hablar de fichajes"

Fútbol Internacional

El nuevo entrenador del Paris Saint-Germain,el argentino Mauricio Pochettino, eludió hablar de posibles fichajes, tanto en el mercado de invierno como para la próxima temporada, aunque reconoció que habla con el director deportivo, Leonardo Araújo, para reforzar el equipo.



"No es el momento de hablar de rumores" sobre fichajes, afirmó Pochettino en varias ocasiones durante la primera conferencia de prensa desde que llegó al club parisino.



Entre rumores e informaciones sobre el posible interés del PSG en Leo Messi y el español Sergio Ramos para el próximo verano, o en el danés Christian Eriksen, el inglés Dele Alli o el italiano Moise Kean en este mismo mercado de invierno, el técnico argentino esquivó repetidamente las preguntas de los informadores: "todo este tipo de rumorología lo dejaremos para más adelante", señaló.



Aún así, reconoció que está en contacto continuado con Leonardo y que "lógicamente, un club como el PSG está controlando un gran abanico de futbolistas", aunque no dejó de señalar las limitaciones económicas causadas por la pandemia.



Pese a ello, confió en que "seguro tomaremos las mejores decisiones para el club" a fin de "intentar lograr los objetivos que tenemos".



Pochettino tampoco quiso dar precisiones sobre con qué esquema piensa jugar o si estudia cambiar de posición a alguno de sus jugadores (como Mbappé, Neymar o Verratti), pero sí avanzó que podría usar distintos sistemas tácticos en función de las necesidades de cada partido.



"El fútbol es un sistema abierto y dinámico", explicó, y detalló que "las posiciones se irán alternando en el campo" con los jugadores en diferentes emplazamientos en el terreno en distintos momentos de un mismo partido. "En cada foto que saquemos parecerá un esquema diferente".



Pochettino, que a sus 48 años retorna al club al que llegó como jugador en 2001 procedente del Espanyol de Barcelona, se mostró muy ilusionado con el cargo a pesar de que "es un desafío enorme estar aquí" por la exigencia de títulos.



Con estrellas mundiales como Kylian Mbappé o Neymar encabezando el plantel del PSG, dejó claro que no le asusta trabajar con este vestuario: "Entiendo muy bien lo que es el PSG, qué clase de jugadores tenemos. Hemos trabajado con grandes futbolistas en el pasado".



Pero no dejó de resaltar que "los líderes deben ser líderes".



El técnico se estrenará el miércoles ante el Saint-Étienne en partido liguero, pero tiene en mente que debe disputar doce encuentros en poco más de cincuenta días, entre ellos los dos de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Barcelona de Messi (16 de febrero y 10 de marzo).



La Champions es la competición "más importante" para el PSG, reconoció Pochettino, quien ve la eliminatoria ante el Barça como "un reto enorme".



"Parece lejos, pero es el mes próximo", recalcó. Para ese compromiso, "estamos realmente confiados" en las posibilidades del PSG, sobre todo porque prevé recuperar a los nueve lesionados que tiene actualmente en su plantilla.



"El Barcelona es uno de los grandes clubes del mundo, va a ser duro", vaticinó, aunque recalcó que "tenemos un equipo increíble".



De momento, y también de cara al encuentro del miércoles ante el Saint-Étienne, recalcó en varias ocasiones que el objetivo es "conocernos, adaptarlos los unos a los otros" para "empezar a competir de la mejor manera posible".



El técnico del Saint-Étienne es el francés Claude Puel, contra quien Pochettino se ha enfrentado en varias ocasiones cuando el argentino entrenaba al Tottenham y aquel al Southampton y al Leicester.



"Será un partido muy difícil", reconoció el nuevo inquilino del banquillo del PSG. EFE