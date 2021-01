Boca-Santos: una historia de dos finales

Fútbol Internacional

Boca campeón de la Copa Libertadores en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007, y cinco veces subcampeón, recibirá este miércoles en la Bombonera en la ida de las semifinales al Santos, ganador del torneo en 1962, 1963 y 2011, en un duelo de multicampeones.

Los dos son dos titanes del fútbol sudamericano, pero no se han enfrentado tantas veces. De hecho, el registro solo tiene dos partidos: el primero en 1963 y el otro en el 2003. Lo curioso es que ambos partidos fueron finales.

Ese primer enfrentamiento ocurrió cuando el torneo aún no se denominaba Copa Libertadores, sino Copa de Campeones de América. El formato también era diferente, pues solo ocho clubes estaban divididos en tres grupos y solo jugaban los campeones de las ligas.

Boca jugó en el grupo 3 y acabó líder. En semifinales sacó a Peñarol y jugó la final contra el Santos de Pelé.

En la ida los xeneizes perdieron en el Maracaná por un marcador de 3 a 2. Regresaron a Buenos Aires y en la Bombonera José Sanfilippo le dio el empate a Boca en el global, pero cuando los argentinos estaban embalados para conseguir la victoria ocurrió un incidente curioso. A Pelé le molestaba el short.

Sanfilippo relató la anécdota de la siguiente forma en una entrevista con el portal argentino Página12: “El Negro se mandó una avivada. No sé si le rompió la tira o si lo hizo a propósito, pero como se le caían los pantalones, el juego estuvo parado. Ahí nos frenamos”, señaló el ex jugador de San Lorenzo.

Aquella viveza de Pelé incitó la rabia Sanfilippo y Rattin en medio del partido. “Rattin lo levantaba y lo ayudaba. Yo le gritaba ‘Dejalo, pisale los tobillos, así no juega más. A mí allá me cagaron a patadas y vos lo levantás...’ Pelé, que escuchaba lo que pasaba y hablaba bien en castellano, me decía: ‘Sanfilippo, vocé e bom jogador, pero malo’.”

Tras ese episodio el Santos pareció ponerse también los pantalones. Su fútbol cambió repentinamente y Boca se sintió avasallado. En el segundo tiempo el propio Pelé sentenció todo.

Es difícil imaginar lo que fue aquella final. Boca llegaba con jugadores estrellas como Silvio Marzolini, Antonio Rattin, Angel Clemente Rojas, Ernesto Grillo o el mismo Sanfilippo. Del otro estaba el Santos de Pelé, con el agregado de Coutinho, Dorval y Lima, entre otros.

40 años después fue el otro partido, en otra final. Esta vez, la estrella no era Pelé, sino Carlos Tévez que pasaba por su mejor momento. El equipo de Bianchi fue superior en los dos partidos. En la ida se ganó por 2-0 con un doblete de Marcelo Delgado y en la vuelta se impuso por la vía rápida con los goles de Tévez, Chelo y Shiavi. El marcador final un 3-1, el global un 5-1. El fútbol le dio la revancha.

Este miércoles será el tercer partido de la serie en las semifinales de la Copa Libertadores, será un ida y vuelta partido para el desquite.