Fútbol uruguayo retoma la actividad tras las fiestas y la pausa por covid-19

Los equipos del fútbol uruguayo retoman este martes los entrenamientos, una vez pasadas las fiestas navideñas y la pausa fijada por el Gobierno por la covid-19, con la vista puesta en el Torneo Clausura, que comenzará el 16 de enero.



Con varias novedades en sus plantillas, las 16 escuadras se preparan con diferentes objetivos que van desde la lucha por el campeonato hasta la pelea por evitar el descenso, pasando por sacar boleto a las copas internacionales.



Sin embargo, antes de que los equipos comiencen a escribir su historia en el último torneo de la temporada, el Nacional y el Montevideo Wanderers buscarán en un mano a mano el título del Torneo Intermedio, que debió ser aplazado a finales de 2020 por un positivo en las filas del conjunto tricolor.



Según confirmó la Mesa Ejecutiva de la Asociación de Fútbol Uruguayo (AUF) a última hora del lunes en un comunicado, esta final se jugará el jueves 14 de enero y el Clausura 2020, último torneo de la temporada, comenzará dos días después.



Después de la Supercopa, que quedó en manos del Liverpool, y del Apertura, que se llevó el sorprendente Rentistas, el tricolor y el bohemio deberán decidir quién alza la copa del Intermedio en una final a la que accedieron tras ganar sus respectivos grupos.



Con el 'Chino' Álvaro Recoba sumado al cuerpo técnico y con la baja de 10 futbolistas a los que no se renovó el contrato, entre ellos una de sus figuras, Gonzalo 'Chory' Castro, el Nacional llegará a ese juego con varias bajas.



Su rival, en tanto, no tendrá a Adrián Colombino, quien seguirá su carrera en Grecia.



Al igual que el Wanderers, otro equipo que perdió jugadores fue el Rentistas, que ya no tendrá a Alexis Rolín y Matías Abisab, dos de las figuras que lo guiaron hacia el título. El primero jugará en el Deportivo Independiente Medellín colombiano y el segundo en el Cusco peruano.



En materia de contrataciones, el Peñarol, que logró extender el préstamo de David Terans, selló la llegada de Mauricio Larriera como nuevo entrenador.



Mientras tanto, el Nacional incorporó al destacado centrocampista argentino Andrés D'Alessandro, quien de todas formas no podrá jugar hasta que comience el Campeonato Uruguayo 2021.



El Gobierno uruguayo suspendió hasta el 10 de enero de 2021 los espectáculos públicos -el deporte incluido- en un paquete de medidas para frenar el avance de en el país suramericano. / EFE