¿Por qué Benzema si puede ser mejor que Henry?

Fútbol Internacional

Lunes 4| 3:35 pm





Iván Holguín López / @ivan_baloncesto

Hablar de Francia en el fútbol es hablar de uno de los grandes exponentes a nivel mundial del “deporte rey”, un país que ostenta 2 copas mundiales de la FIFA y que ha brindado algunos de los mejores jugadores como: Zinedine Zidane, Michel Platini, Didier Deschamps, Claude Makelele, Laurent Blanc, Lilian Thuram y Just Fontaine —el hombre que ostentó por muchos años el récord de máximo goleador de la copas del mundo—. Sin embargo, cuando se habla de delanteros franceses es probable que dos nombres se nos vengan a la cabeza: Thierry Henry y Karim Benzema.

Dos de los mejores goleadores de la historia del fútbol galo, sin lugar a dudas, siendo comparados por los expertos en más de una oportunidad, pero que cuyo criterio de comparación haya sido muy dispar favoreciendo en casi todas las ocasiones al ex delantero del Arsenal y actual director técnico del Montreal Impact de la MLS.

Sin embargo, recientemente Zinedine Zidane —actual entrenador del Real Madrid, donde dirige a Benzema; y ex seleccionado francés donde compartió con Henry— trajo una nueva polémica a la permanente comparación entre ambos al declarar que: “Benzema es el mejor delantero francés de toda la historia”. Inmediatamente salieron los críticos a ‘saltarle’ al balón de oro de 1998, diciendo que solo hablaba por su cercanía actual con Benzema, y que era imposible compararlos, ya que para ellos Henry era mejor. Pero, ¿es realmente el 9 del Real Madrid tan inferior al ex ‘Gunner’? La respuesta para mí es clara: no, no lo es, incluso se podría decir que “el gato goleador” es mejor que “Tití”.

Númeritos de uno y otro

Vayamos primero a los números. Karim Benzema solo ha jugado en dos clubes a lo largo de su vida, en detrimento de los cinco clubes defendidos por Henry en cinco ligas distintas. Pero ambos jugaron, tanto en Francia como en España, por lo que podemos comparar esos números. Primero comparémoslos en la Ligue One, Benzema jugó 123 partidos en Francia con el Olympique de Lyon, anotando 52 goles y repartiendo 23 asistencias. Mientras que Henry jugó 139 partidos con el AS Mónaco tan solo anotando 28 goles y dando 2 asistencias. Mucho mejor Karim.

En España Benzema ha jugado 403 partidos con el Real Madrid anotando 198 goles y habiendo repartido 111 asistencias, mientras que en Henry solo disputó 121 partidos con el clásico rival de los ‘merengues’ el F.C Barcelona anotando 49 goles y dando 27 asistencias. Otra vez siendo mejor el 9 del Real Madrid.

Pero, allí resulta algo injusto la comparación para Henry, ya que estuvo mucho menos tiempo en España, habría que quizás compararlo con el equipo donde más tiempo jugó ‘Tití’ que fue en el Arsenal donde Henry disputó 376 juegos y marcó 228 goles y dio 104 asistencias. Siendo entonces mejores los números del actual entrenador del Montreal Impact, pero ¿realmente es así? Realmente, no. En Inglaterra Henry era la cabeza de lanza de los ‘gunners’, él era la referencia, mientras que Benzema fue durante muchos años la segunda, o quizás tercera cabeza de ataque del Real Madrid tras Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, por lo que números de ambos en este sentido no se pueden equiparar.

En Champions las estadísticas de Benzema son inmejorables, el del Real Madrid jugó en total 125 partidos en la copa de campeones anotando 69 goles y dando 27 asistencias, mientras que ‘Tití’ marcó 50 tantos y dio 22 pases a gol. La gran diferencia Benzema ganó 4 Champions en detrimento de Henry que sólo ganó 1.

El estilo de juego

Pasemos ahora al estilo de juego de cada uno. Henry era un goleador innanto partiendo siempre como delantero centro, con una gran habilidad en su definición —eso en el Arsenal, ya que al salir con rumbo al Barcelona, su posición natural debió mutar, y pasó a jugar de extremo por izquierda una posición a la que le costó acostumbrarse, pasando así sus últimos años de su carrera. Siendo —sin malinterpretaciones— un jugador un poco más limitado posicionalmente hablando

Por su parte Benzema también es delantero centro, teniendo una gran habilidad para anotar, no solo con sus pies sino que también es un gran cabeceador dentro del área. Pero, a pesar de que Benzema tiene un físico que pareciera le limitará al área, el francés es un ágil jugador con los pies, con una grandiosa visión de juego que le brinda muchas oportunidades de dar asistencias, pudiendo otorgarle goles a sus compañeros y es un atrae fácilmente a la marca liberando espacios a sus compañeros, siendo por ende un jugador mucho más polivalente que Henry.

En un aspecto en el que Henry gana con facilidad a Benzema está en la selección francesa donde ‘Tití’ no solo ganó un Mundial y una Eurocopa, sino que además jugó mucho más (124 a 81) y anotó más goles (51 a 27). Pero aquí se vuelve a ser injusto con Benzema, que perdió la oportunidad de ganar un mundial (el de 2018) con Francia y de disputar la final de una Eurocopa (la de 2016), ya que desde 2015 no es convocado a la selección gala por un escándalo en el que estuvo involucrado junto a su ex compañero de selección Mathieu Valbuena.

Si nos detenemos entonces a comparar solo por un momento a pesar de lo inmedible y hasta absurdo que pueda ser esto —aún sin haber acabado la carrera de Benzema—, pero si se es muy injusto con el delantero de ascendencia argelina al siempre menospreciarlo o colocarlo tan distante en la consideración respecto a su rival en esta comparación. Ya que el “el gato goleador” se ha cansado de demostrar de lo que es posible de hacer.