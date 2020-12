El Celtic logra en los penaltis su cuarto título de Copa consecutivo

Fútbol Internacional

Domingo 20| 1:28 pm





El Celtic ha conseguido su cuarto título de Copa escocesa consecutivo -el cuadragésimo de su historia- tras imponerse al Heart of Midlothian en la tanda de penaltis (4-3) tras acabar el encuentro con empate a dos y la prórroga con igualada a tres.



El equipo que dirige el norirlandés Neil Lennon sufrió tras situarse con un 2-0 en la primera media hora de partido con los goles de Ryan Christie y el francés Odsonne Edouard, marcador que vislumbraba un triunfo fácil.



Por contra, el Heart se fue arriba tras el descanso y forzó la prórroga. Vio la luz al inicio del segundo tiempo con un gol del norirlandés Liam Boyce y luego igualó por medio de Stephen Kingsley.



Incluso en la prórroga volvió a adelantarse el Celtic gracias a Leigh Griffiths, pero respondió el inglés Josh Ginnelly para enviar la final, disputada en Hampden Park, a los penaltis.



En la tanda definitiva, aunque fue Christie el primero en fallar, el Celtic acabó siendo más certero, ya que a continuación erraron para el Heart Kingsley y Craig Wighton, quienes no pudieron con el meta norirlandés Conor Hazard. El noruego Kristoffer Ajer no desaprovechó la opción para poner el 4-3 definitivo. EFE