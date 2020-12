El exdirector de la LFP francesa devolverá la prima que recibió por Mediapro

Fútbol Internacional

Sábado 12| 8:58 am





El exidrector general de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa, Didier Quillot, que había negociado el contrato con Mediapro, asegura que devolverá la prima que recibió tras la firma del acuerdo sobre los derechos de emisión que ayer rompieron de mutuo acuerdo.



"En lo que me concierne, como este contrato no ha llegado a término, considero normal solidarizarme con el fútbol francés y devolveré a la LFP la prima que recibí" por el acuerdo, dijo Quillot en una entrevista al diario deportivo L'Équipe, publicada este sábado.



Quillot, uno de los artífices de la negociación, recibió 500.000 euros en dos pagos, el equivalente a un año de su salario tras un pacto que fue considerado por la Liga francesa como un éxito histórico.



En el puesto desde 2016 y hasta el pasado mes de septiembre, Quillot dice ahora sentirse decepcionado y lamentó el efecto de este fracaso comercial para los equipos, aficionados y periodistas de la cadena Téléfoot, creada por el grupo chino-español para la difusión del fútbol francés.



"En 2018, Mediapro era el difusor histórico de la Liga (española) desde hacía 25 años. Mediapro y sus accionistas conocían perfectamente la ecuación económica del proyecto francés, ya que los fondos chinos Orient Hontai Capital habían comprado el grupo en junio de 2018, un mes después de la licitación", justifica Quillot.



El grupo español confirmó este viernes haber llegado a un acuerdo con la LFP para romper el contrato de retransmisión del fútbol galo, tras meses de desacuerdos.



Fuentes cercanas al dossier indicaron este viernes a EFE que el grupo presidido por Jaume Roures se compromete a pagar 100 millones de euros a la LFP, por los partidos ya retransmitidos y como indemnización de salida, y retransmitirá la liga francesa hasta que se encuentre un nuevo canal que tome el revelo.



La salida de Mediapro permitirá a los clubes franceses buscar un nuevo canal para la retransmisión, después de que la empresa española exigiera una renegociación del contrato argumentando una caída de los ingresos por la crisis del coronavirus.



Para presionar a la LFP, el grupo de Roures no había pagado dos plazos del contrato: de 172,3 millones el pasado 5 de octubre, y de 152,5 millones el 5 de diciembre, lo que colocó a los clubes en una situación de dificultad.



La justicia francesa, que ordenó entonces abrir una mediación, debe ahora validar los términos de la ruptura del contrato.

EFE