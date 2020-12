Nuevo uniforme de fútbol resalta la biodiversidad de Costa Rica

Fútbol Internacional

Jueves 10| 1:11 pm





La Federación Costarricense de Fútbol y la empresa New Balance lanzaron este jueves los uniformes de las selecciones para el año 2021, los cuales buscan homenajear la biodiversidad del país centroamericano, en una indumentaria que, además, contiene algunos materiales reciclados.



“Trabajamos con la Federación para desarrollar un patrón único que represente la biodiversidad del país. La gran cantidad de especies costarricenses sirvió de inspiración para este diseño, que crea una propia huella digital", declaró en un comunicado el gerente de Marketing Deportivo de New Balance, Vitor Abreu.



La empresa de indumentaria deportiva detalló que la nueva camiseta es de tela liviana con tecnología exclusiva de secado que permite a los jugadores un mejor desempeño al mover el sudor por las camadas exteriores de la tela.



El diseño es en color rojo para el uniforme de local, y blanco con detalles azules para el de visitante. Ambas camisetas muestran en el frente elementos similares a las manchas de un jaguar que pretenden "diferenciarse de las formas geométricas tradicionales y evocar la esencia costarricense", según la empresa.



"De la mano con el concepto natural y de esencia costarricense, la camiseta está confeccionada parcialmente con materiales reciclables, con tela hecha a partir de plástico reciclado, un elemento sostenible que mantiene lo mejor de la tecnología de telas deportivas", aseguró New Balance.



Por su parte, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, expresó que el nuevo diseño "pone un sello auténticamente costarricense" y que espera que los aficionados y los jugadores "disfruten" la indumentaria.



Las nuevas camisetas ya están a la venta para los aficionados pero la selección mayor la estrenará hasta en marzo próximo cuando hay dos fechas FIFA para partidos amistosos.



El 2021 será un año de intensa actividad para las selecciones de Costa Rica, en especial para la absoluta masculina, que en junio disputará la ronda final de la Liga de Naciones, en julio la Copa Oro y en septiembre el inicio de la eliminatoria hacia el Mundial de Catar 2022. EFE