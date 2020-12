Gremio rescata un empate agónico y sigue vivo frente al Santos

Fútbol Internacional

Miércoles 9| 8:51 pm





Porto Alegre. El Santos dio este miércoles un paso hacia las semifinales de la Copa Libertadores al empatar 1-1 a domicilio con el Gremio, que mantuvo la ilusión gracias a un penalti confirmado por el VAR en el tiempo añadido.



Las cosas parecían definidas en favor del Santos, pero un balón que en forma casi fortuita pegó en el brazo de Lucas Braga derivó en un penalti convertido por Diego Souza que dejó el marcador igualado.



El encuentro de ida de cuartos de final de dos de los tricampeones brasileños de la Copa Libertadores fue recio, rocoso y deslucido, en parte por ausencias de ambos lados, pero también por la exagerada brusquedad mostrada por uno y otro equipo.



El Santos comenzó el partido tocado, pues poco antes del inicio se quedó sin el venezolano Yeferson Soteldo, su principal jugador de creación, quien dio positivo de covid-19.



El entrenador Cuca se vio obligado a improvisar y alineó en su lugar a Sandry, quien cumplió aunque sin el empuje y el ingenio del venezolano.



El Gremio también sintió la ausencia de Jean Pyerre, vetado por el departamento médico igualmente poco antes del partido por dolores musculares y sustituido por el chileno César Pinares.



Sin los creativos de ambos lados, los primeros movimientos fueron parejos, con el Gremio más incisivo y el Santos más resguardado y aprovechando cada oportunidad para salir en velocidad a la contra.



En una de esas escapadas, Pará mandó un centro desde la derecha, el portero Vanderlei salió mal y tras varios rebotes Caio Jorge puso en ventaja al Santos en el minuto 37.



El Gremio sintió el gol, se lanzó al ataque sin orden y chocó una y otra vez con una sólida defensa, que supo aguantar el chaparrón en lo que restó de la primera etapa.



En ese primer período, el juez paraguayo Juan Benítez llegó a expulsar a Pinares por lo que parecía una dura falta contra Pituca, pero fue advertido por el VAR y anuló su decisión tras comprobar que no hubo infracción.



En la segunda etapa se mantuvo el mismo libreto y el Gremio llegó con más peligro, pero cuando pudo superar la defensa se encontró con un John Victor inspirado en la portería del Santos.



Ya en el tiempo añadido, el Gremio salvó algunos muebles gracias a un penalti confirmado por el VAR después de que el balón rebotó en el brazo de Lucas Braga tras un centro de Ferreira.



Diego Souza finalmente batió al eficiente John Victor y le dio al Gremio el empate que le mantiene la ilusión para la vuelta.



El resultado estiró a 17 la racha de partidos sin perder del Gremio, que paradójicamente fue derrotado por última vez por el Santos, en un encuentro del Campeonato Brasileño disputado el pasado 11 de octubre.



El Santos, por su parte, ratificó su condición de invencible como visitante en esta edición de la Copa Libertadores, en la que hasta hoy no ha perdido un partido cuando jugó fuera de casa.



El partido de vuelta se disputará la semana próxima en el estadio de Vila Belmiro, en la ciudad de Santos, y el equipo que supere esta fase enfrentará en semifinales al Internacional brasileño o el Boca Júniors argentino.



- Ficha técnica:



1. Gremio: Vanderlei; Victor Ferraz (m.87, Diego Churín), Pedro Geromel, Walter Kannemann (m.46, David Braz), Diogo Barbosa; Maicon (m.65, Darlan Mendes), Matheus Henrique, César Pinares (m.68, Everton), Luiz Fernando (m.65, Ferreira); Diego Souza y Pepe.



Entrenador: Renato Gaúcho



1. Santos: John Victor; Pará (m.85, Jean Mota), Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Jobson (m.58, Alison), Diego Pituca, Sandry (m.87, Vinicius Balieiro), Lucas Braga; Kaio Jorge (m.67, Madson) y Marinho (m.85, Bruno Marques).



Entrenador: Alexi Stival 'Cuca'



Goles: 0-1, m.37: Kaio Jorge. 1-1, m.90+12: Diego Souza, de penalti.



Árbitro: El paraguayo Juan Benítez. Expulsó por doble amarilla a Diego Pituca (m.91) y amonestó a Henrique, Maicon, Peres, Jobson y Barbosa.



Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Arena do Gremio, de Porto Alegre. EFE