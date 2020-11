José Francisco Molina el portero que debutó de extremo izquierdo

Fútbol Internacional

Engels Medina / @engelsmedina23

Para todo atleta de alto rendimiento representar a su país es el mayor orgullo que pueda suponer, pero a veces esa primera vez defendiendo los colores nacionales no es como lo habían soñado, esta es la historia del portero español; José Francisco Molina.

Todo ocurrió el 24 de abril de 1996, se jugaba un partido amistoso en Oslo, Noruega, donde la selección nacional de España enfrentaba a los locales.

El partido transcurría normalmente, hasta que en el minuto 75, Juanma López cayó lesionado y se tuvo que retirar del encuentro, Javier Clemente, entrenador de la furia en ese entonces, ya había usado todos los jugadores de campo, por lo que solo le quedaba una opción; José Francisco Molina, el entonces portero del Atlético de Madrid.

El entrenador no lo pensó mucho y lo llamó, Molina entró a jugar de interior izquierdo, e incluso tuvo la oportunidad de anotar un gol.

Luego de aquel partido se le preguntó por su insólito debut, a lo que respondió: "Al principio creía que no iba en serio pero cuando el seleccionador me ha indicado que saldría como jugador de campo me sentí un poco extraño. Me sorprendió un poco, pero no le dije nada: calenté y ya está ¿Situación triste? ¿Por qué? En la selección hay que jugar de lo que sea, hay que estar preparado para todo. Lo importante es debutar, el sitio que ocupes da igual".