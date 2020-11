Simeone: Cuando te cuentan que se fue Diego, dices: 'No, no se puede ir'

Fútbol Internacional

Miércoles 25| 6:30 pm





Madrid. El entrenador argentino del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone reaccionó emocionado al fallecimiento de su compatriota Diego Armando Maradona este miércoles a los 60 años en Buenos Aires (Argentina) relatando que cuando se enteró de la trágica noticia pensó "no, no se puede ir".



"Cuando te cuentan que se fue Diego, dices: 'No, no se puede ir'. Quedará dando vueltas por el mundo del fútbol porque ha sido el mejor", manifestó Simeone tras el empate (0-0) de su equipo contra el Lokomotiv de Moscú ruso en el partido de Liga de Campeones disputado en el Wanda Metropolitano de Madrid.



Simeone describió este día como "duro y difícil", en el que se ha ido "un mito", que marcó su infancia y su educación futbolística.



"Nosotros nacimos, nuestra época, con ocho o nueve años mirando al Diego que empezaba a jugar y fue la guía de lo que era jugar al fútbol. El dolor de este momento que toca vivir nos duele a todos, porque Maradona es fútbol, es argentino, tuvo ese carácter rebelde que lo identificó donde estuvo", describió el técnico.



El entrenador del Atlético, que compartió vestuario con Maradona en la selección argentina y el Sevilla, recordó las vivencias que tuvo junto al mito futbolístico fallecido este miércoles.



"Me quedo con el espacio que me tocó vivir a mí cerca de él, como persona se portó fantásticamente, cuidándome, invitándome a su casa en Sevilla cuando yo era muy joven, mostrándome la selección argentina", rememoró un Simeone con los ojos vidriosos recordando a Diego Armando Maradona. / EFE