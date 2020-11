Tabárez no sabe qué pasará con las eliminatorias por aumento de la covid-19

Fútbol Internacional

Miércoles 18| 5:22 am





El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, aseguró este martes que no sabe lo que pasará con las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022 y el resto de las competiciones ante el aumento de casos de covid-19.



Durante una conferencia de prensa a través del canal de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF TV, el entrenador subrayó que, desde su punto de vista, la situación se está agravando y puso el ejemplo del Palmeiras, que en este momento tiene 17 casos positivos de la enfermedad.



Luego de la caída de su equipo ante Brasil por 0-2 en la cuarta jornada de las clasificatorias de Catar, el 'Maestro' también habló de las sensaciones que vivió luego de tener que desafectar a tres jugadores por dicha enfermedad, uno de ellos el goleador Luis Suárez.



"Lo primero que pensé fue: al fin nos tocó a nosotros", apuntó Tabárez, quien agregó que "era de prever" que eso sucediera.



No obstante, aclaró que eso no afectó a su equipo, ya que este es "muy fuerte" y "los problemas los deja en el vestuario".



Finalmente, el seleccionador enfatizó que la situación que se vive por el coronavirus es "muy difícil" y es "una incertidumbre que no da tranquilidad para nada".



"Creo que todavía se pueden venir más problemas, esa es la realidad que está mostrando el mundo por lo que me he informado a través de los medios", finalizó.



Este martes Uruguay cayó por 0-2 frente a Brasil en el estadio Centenario de Montevideo.



Con ese resultado, la Canarinha sigue como líder con 12 puntos sobre igual cantidad de disputados.



Uruguay, por su parte, quedó con seis enteros luego de ganar dos juegos y perder otros dos. / EFE