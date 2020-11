Uruguay retorna a Montevideo y ya piensa en Brasil

Fútbol Internacional

Sábado 14| 11:28 am





La selección de Uruguay retornó este sábado a Montevideo después de vencer 0-3 a Colombia en la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 y se alojó en el complejo Celeste, donde preparará el duelo frente a Brasil del próximo martes.



Tras unas ocho horas de viaje, el equipo de Óscar Washington Tabárez aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, situado a las afueras de la capital, sobre las 8.00 hora local y desde allí partió en autobús hacia su concentración.



Los futbolistas quedarán hospedados y se entrenarán allí hasta el duelo del martes en el estadio Centenario frente a los dirigidos por Tite.



Para ese encuentro probablemente Tabárez repita el equipo que este viernes consiguió un resultado histórico al vencer 0-3 a Colombia en Barranquilla gracias a los tantos de Edinson Cavani, Luis Suárez y Darwin Núñez.



De esa forma, Martín Campaña, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Nahitan Nandez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz, Suárez y Cavani serían los once titulares.



Brasil, por su parte y al igual que frente a Venezuela, no podrá contar con su estrella Neymar, lesionado, y es probable que Tite vuelva a apostar por un ataque formado por Gabriel Jesus, Roberto Firmino y Richarlison.



En la tercera jornada, la Canarinha derrotó por 1-0 a Venezuela con un tanto de Firmino, resultado que la colocó como líder de la tabla de posiciones con un pleno de nueve puntos.



Ahora, para mantenerse a la vanguardia de la tabla, Brasil deberá visitar Montevideo, donde no pierde desde 2001 y donde en sus últimas dos visitas de eliminatorias mundialistas ganó 1-4 y 0-4.

EFE