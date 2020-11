Pol Fernández saldrá de Boca a final del 2020

Fútbol Internacional

Miércoles 11| 9:28 pm





Buenos Aires. Boca Juniors no hará uso de la opción de compra por Guillermo Pol Fernández al vencimiento del préstamo en diciembre de este año, según informó este miércoles el club xeneize, que le deseó al futbolista "éxitos en su etapa futura".



"El jugador comunicó que no quería continuar en la institución", sentencia al respecto un comunicado de Boca, que ya tenía acordado con el Cruz Azul mexicano un nuevo préstamo para 2021, el cual incluía una opción de compra obligatoria de cinco millones de dólares.



Boca iba a ejecutar esta cláusula en el transcurso del año próximo cuando le ingresara el dinero por la venta de Iván Marcone al Elche español.



Sin embargo, las expresiones públicas del padre de Pol Fernández decantaron esta decisión para un jugador que fue clave durante el ciclo liderado por Miguel Ángel Russo, que podrá hacer uso del jugador hasta el último día de este año cuando vence el préstamo.



"Por tal motivo, ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente", afirma el comunicado.



"Aclarado esto, Boca le desea a Guillermo Fernández muchos éxitos en su etapa futura y le agradece su aporte profesional durante este 2020", concluye. / EFE