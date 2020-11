Maxi Gómez no viaja para jugar con Uruguay por problemas físicos

Fútbol Internacional

El delantero uruguayo del Valencia Maxi Gómez no viajó para incorporarse a la concentración de la selección de su país, tal y como estaba previsto, como consecuencia de los problemas físicos que arrastra, confirmaron a EFE fuentes del club valenciano.



El delantero fue titular en el duelo del domingo ante el Real Madrid, pero no acabó el encuentro y en el minuto 87 fue sustituido por Rubén Sobrino.



El Valencia aún no ha comunicado el alcance de la lesión del goleador uruguayo pero está previsto que ofrezca un parte médico en las próximas horas.



Uruguay disputará dos encuentros en este parón de selecciones, ambos clasificatorios para el Mundial de 2022; el viernes 13 visitará a Colombia y el miércoles 18 recibirá a Brasil. EFE