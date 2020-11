El Pachuca mexicano revela 14 casos positivos por la covid-19

Fútbol Internacional

El Pachuca mexicano, que dirige el uruguayo Paulo Pezzolano, reveló este jueves que al interior del equipo existen 14 casos positivos por la covid-19, esto a dos días de recibir al Necaxa en la última jornada del Apertura 2020.



"Informamos que tras aplicar la duodécima prueba para detección de covid-19 a 'staff', cuerpo técnico y jugadores, tuvimos como resultado 14 casos positivos", explicó el equipo en un comunicado en el que no reveló los nombres de los afectados.



A pesar del brote de positivos, el Pachuca decidió no reprogramar su partido de este sábado ante el Necaxa, que corresponde a la decimoséptima jornada del Apertura.



Trascendió que la plantilla de Pezzolano para enfrentar al Necaxa se complementará con jugadores de divisiones inferiores.



"Confiamos en los jugadores elegibles para enfrentar al Necaxa, estamos seguros que defenderán la camiseta con la pasión y compromiso que los caracteriza y que han demostrado en cada momento", añadió el club en la nota.



El Pachuca, séptimo en la clasificación, disputa ante el Necaxa la posibilidad de jugar como local el partido de repesca, en el que buscará su pase a los cuartos de final de la liguilla por el título.



El conjunto seis veces campeón de Liga no es el primer equipo en el Apertura que presentó brotes de covid-19. En septiembre los Xolos anunciaron 30 positivos que los obligó a reprogramar partidos.



Antes de arrancar el torneo, el Santos Laguna presentó 15 casos positivos.



Entre las figuras extranjeras de la Liga Mx que han enfermado de covid-19 están el colombiano Francisco Meza, el argentino Nahuel Guzmán, los uruguayos Federico Viñas y Jonathan Rodríguez, entre otros.



México se encuentra en una aceleración en las últimas semanas de casos de covid-19 y en total el país acumulaba hasta el miércoles 943.630 casos positivos confirmados y 93.228 defunciones. / EFE