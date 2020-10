Andrea Tovar: El reto es ascender y podemos conseguirlo

Fútbol Internacional

Me gusta mucho el proyecto del club, el hecho de que sea 100% femenino me ilusiona"

La venezolana Andrea Tovar está disputando la temporada 2020/21 este sábado con el CD Getafe Femenino y habló de su experiencia en el torneo español.

“Ha sido un año atípico para todos. Estoy muy emocionada e ilusionada con esta temporada”, dijo la caraqueña, quien asegura sentirse a punto para competir. “Hemos hecho un gran trabajo junto a todo el cuerpo técnico y mis compañeras. El objetivo es ascender a Reto Iberdrola y creo que podemos conseguirlo”.

Para Tovar será su segunda etapa en España, luego de defender el arco del Deportivo Alavés en la temporada 2018/2019. En su carrera será el octavo club, repartidos entre cinco países diferentes, una notable hoja de vida entre la que destacan los cuatro títulos logrados con el Caracas FC y su paso por Brasil, con el São José con el que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

Para este nuevo curso, la venezolana fue el primer fichaje del CD Getafe Femenino, club que hará su debut este año al absorber la rama femenina de otro club, el AD Alhóndiga. Una de las particularidades de su nuevo club es que solo cuenta con equipos femeninos. “Me gusta mucho el proyecto del club, el hecho de que sea 100% femenino me ilusiona y tengo grandes expectativas”.

Tovar será una de las casi 30 jugadoras venezolanas que harán vida este año en alguna de las tres primeras divisiones del fútbol español. “Me pone muy feliz ver que tantas venezolanas han podido dar el paso de venir a jugar a España”, comentó. “En Venezuela hay muchísimo talento aún que no ha salido, porque no han tenido suerte o porque no han tenido la oportunidad, pero ojalá todas puedan dar un salto tan positivo como lo es poder venir a jugar a Europa”.

Su conjunto se medirá este 1° de noviembre contra el Madrid CFC. | PRENSA ANDREA TOVAR.