Santos rescindirá el contrato de Robinho si la justicia italiana ratifica sanción

Sao Paulo. El Santos rescindirá el contrato con Robson de Souza 'Robinho', que se encuentra suspendido, en caso de que la Justicia italiana ratifique en segunda instancia la condena al delantero por violación, anunció este miércoles Orlando Rollo, presidente del club brasileño.



"Si Robinho es absuelto en segunda instancia, no veo problema en que él vuelva, pero si es condenado vamos a pedir la rescisión del contrato", declaró en rueda de prensa Rollo, quien también es jefe policial y trabajó en casos de violencia sexual.



La semana pasada el ex jugador del Real Madrid, el Manchester City y el Milán vio frustrado su regreso al Santos, donde se formó, por las presiones de los patrocinadores debido a la condena en primera instancia de nueve años de cárcel que pesa en su contra en Italia.



El delantero, de 36 años, fue culpado en 2017 por un tribunal de Milán de haber participado en 2013 en la violación a una joven de 23 años.



Robinho ha afirmado que el sexo fue consentido.



A pesar de esos problemas judiciales, Santos anunció el 10 de octubre el regreso de Robinho, lo que generó una ola de críticas y la amenaza de retirada de varios de los patrocinadores del club.



Los directivos optaron por cancelar temporalmente la contratación.







En medio de toda esa polémica, el portal GloboEsporte publicó las transcripciones de los pinchazos telefónicos que usó la Justicia italiana para condenar a Robinho, en los que el futbolista afirmó que el caso le importaba "un comino" porque "la mujer estaba completamente borracha".



Rollo dijo que, por esa filtración del audio, el club determinó dar una "licencia" a la contratación del jugador, que estaba en el Istanbul Basaksehir turco, para que "se pueda defender" ante la Justicia italiana.



"No voy a entrar en el mérito de si es culpado o inocente. No soy nadie para juzgarlo y él tiene que ser juzgado por un juez en Italia, pero tenemos que apedrear menos y ser más tolerantes. Aunque por mi carrera en la Policía ya hice mucho y abomino cualquier tipo de violencia sobre las mujeres", dijo el dirigente.



Rollo recordó que en sus 18 años en la Policía ya arrestó y condujo a la condena a "decenas de violadores", pero advirtió que Robinho puede ser declarado inocente y eso lo determinará la Justicia italiana.



La condena dictada por la Justicia italiana todavía no es firme y cabe recurso, por lo que Robinho aún no puede ser encarcelado.



La Constitución de Brasil prohíbe además la extradición de nacionales natos, aunque, eventualmente, las autoridades de ambos países podrían llegar a un acuerdo para el cumplimiento de la pena en territorio brasileño. / EFE