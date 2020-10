Estudiantes se inscribió en la segunda fase de la CONMEBOL Sudamericana

Fútbol Internacional

Buenos Aires. Racing Club derrotó por 2-1 a Estudiantes de Mérida, pero no le alcanzó para ganar el Grupo F de la Copa Libertadores y se ubicó segundo detrás de Nacional de Montevideo, que en el otro encuentro de este miércoles por la sexta y última jornada se impuso por 2-0 ante Alianza Lima.



El paraguayo Lorenzo Melgarejo y Matías Rojas marcaron para el local, mientras que Henry Plaza anotó el único tanto de la visita, que a pesar de la derrota logró el tercer lugar y el pasaporte a la Copa Sudamericana.



El comienzo del encuentro mostró a dos equipos ávidos de buscar el triunfo, porque la 'Academia' pretendía quedarse con el liderato de su zona, mientras que el 'Académico' venezolano pretendía un triunfo para asegurar su pasaporte a la Sudamericana.



Al comienzo del encuentro, el visitante marcó su intención de llevarse la victoria de Buenos Aires con un disparo de Christian Flores que complicó al portero chileno Gabriel Arias.



Sin embargo, en el minuto 14 el local tuvo una situación certera con una combinación ofensiva de Solari con Reniero que dejó al paraguayo Lorenzo Melgarejo de frente a la portería, pero su remate se fue desviado por encima del travesaño.



Los goles que llegaron desde Montevideo con los festejos de Nacional ante Alianza Lima generaron más nervios en el local Racing, porque se desvanecían sus ilusiones de quedar primero en la zona.



Melgarejo dispuso de otra opción de gol en el minuto 29, pero la opción más clara de la primera etapa fue en el descuento cuando una mano de Galileo Del Castillo derivó en un penalti que Héctor Fértoli desperdició con un remate desviado al tropezarse al patear.



En el inicio del segundo tiempo se mantuvo la intensidad y el entrenador de Racing, Sebastián Beccacece, apostó a los ingresos en el minuto 57 de su capitán y emblema Lisandro López junto con Matías Rojas para buscar mayor profundidad en el juego.



Y cuatro minutos después una asistencia del propio 'Licha' López encontró a Lorenzo Melgarejo, que sacó un remate que dejó estéril el esfuerzo del portero Alejandro Araque y abrió el tanteador en favor del local.



La alegría de Racing duró poco porque seis minutos después Estudiantes de Mérida alcanzó el empate cuando Henry Plazas conectó de cabeza un tiro de esquina enviado por Christian Flores.



A partir de ese momento la desesperación se hizo carne en la 'Academia' argentina, que no solo necesitaba ganar sino por dos goles para quedarse con el primer lugar del grupo, ya que desde Montevideo las noticias no se modificaban y Nacional le seguía ganando por 2-0 a Alianza Lima.



Se rotaron ambos banquillos, pero la ventaja para Racing llegó tarde con un tiro libre exquisito del ingresado Matías Rojas, en el minuto 87, que alcanzó para sentenciar la victoria pero no para logra el primer lugar de la zona.



Para Estudiantes de Mérida no fue una derrota amarga porque gracias a la caída de Alianza Lima en Montevideo igualmente se aseguró su pasaporte a la Sudamericana por terminar tercero.







- Ficha técnica:

2. Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud (m.90, Darío Cvitanich), Eugenio Mena, Nery Domínguez y Leonardo Sigali; Lorenzo Melgarejo, Marcelo Díaz (m.57, Matías Rojas) y Leonel Miranda; Augusto Solari (m.70, Benjamín Garré), Nicolás Reniero y Héctor Fértoli (m.57, Lisandro López).



Entrenador: Sebastián Beccacece.



1. Estudiantes de Mérida: Alejandro Araque; José Manríquez, Henry Plazas, Galileo Del Castillo (m.85, Edison Penilla) y José Luis Marrufo (m.46, Daniel Linarez); Yorwin Lobo (m.78, Ronaldo Rivas), Christian Rivas, Jesús Meza y Christian Flores; José Rivas (m.86, Ayrton Páez) y Armando Araque (m.67, Wilson Mena).



Entrenador: Martín Brignani.



Goles: 1-0, m.61: Lorenzo Melgarejo. 1-1, m.67: Henry Plazas. 2-1. m.87: Matías Rojas.



Árbitro: el uruguayo Andrés Cunha. Amonestó a Leonardo Sigali. Armando Araque, Henry Plazas y Christian Rivas.



Incidencias: partido de la sexta y última jornada del Grupo F de la Copa Libertadores disputado a puertas cerradas en el estadio Presidente Perón 'Cilindro de Avellaneda', de la provincia de Buenos Aires. / EFE