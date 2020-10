César Farías afronta motín en Bolivia

Fútbol Internacional

OSCAR GALVIS

César Farías afronta una situación enredada, por decir lo menos, en el seno de la selección boliviana de fútbol.

Y es que al entrenador cumanés la han ido sacando las piezas de la concentración del equipo con miras a la eliminatoria premundial. Todo debido a divergencias entre los dirigentes de clubes y la federación de ese país.

Farías vio como se reducían los efectivos que entrenaban a su mando. Los volantes Matheo Zoch y Ronaldo Sánchez y el delantero Ferddy Roca del equipo Oriente Petrolero recibieron la orden de los directivos de abandonar a la selección.

Los jugadores de Blooming y de Royal Parí pueden seguir los mismos pasos. Y es que los representantes de esos clubes tomaron la decisión como una medida de presión pues no reconocen a Marco Rodríguez como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Farías estaba cumpliendo un ciclo de trabajo de casi 50 días con un grupo de más de 30 futbolistas pensando en el debut de la eliminatoria premundial sudamericana ante Brasil el viernes venidero (visitante) y ante Argentina (local) el 13.

"No te voy a decir que no te vayas. Quiero ser sincero contigo, una vez tú le dices no a la selección, yo pienso en otro", fue la frase que Farías le habría dicho a Sánchez al abandonar la concentración.