Martino asegura que no son tiempos ideales para una convocatoria

El argentino Gerardo Martino, entrenador de la selección mexicana de fútbol, aseguró que por la pandemia de la COVID-19, no son los tiempos ideales para hacer una lista para la fecha FIFA de octubre.



"Tengo a los futbolistas que contemplé desde un principio, no tuve ninguna negativa, pero reconozco que no son momentos ideales para sacar jugadores de los clubes", dijo en rueda de prensa tras la victoria de México 3-0 ante Guatemala, en el primer partido del Tri en 2020.



Martino dio a conocer la selección de 26 futbolistas que viajarán a Europa para visitar a Holanda el 7 de octubre y a Argelia el 13 de octubre en La Haya.



Para esta convocatoria, clubes como el Guadalajara y el América pidieron a Martino limitar el número de futbolistas convocados para no perjudicarlos en el cierre del Apertura mexicano, cuando se definirán a los integrantes de la fase final.



Martino reveló que acordó con los conjuntos de la Liga Mx convocar como máximo a dos jugadores por equipo para los partidos ante Holanda y Argelia.



"Nos comprometidos con los clubes en esta Fecha FIFA convocar a dos jugadores por equipos, con algunos equipos nos llevamos un solo jugador, salvo caso Monterrey y América", expresó.



Sobre la convocatoria de Omar Govea, centrocampista del SV Zulte Waregem belga, y Jesús Gómez, del Boavista portugués, quienes no han sido llamados anteriormente por Martino, el argentino aseguró que no fueron soluciones de último momento a causa de bajas de otros contemplados.



"Tanto Govea como Gómez son jugadores que queríamos convocar y ahora vimos una oportunidad importante, son pocas las veces que jugamos en Europa y ellos son jugadores que están jugando en sus equipos", añadió Martino.



A pesar de que Guatemala no exigió a México en su victoria 3-0 con goles de Henry Martín, Orbelín Pineda y Sebastián Córdova, el estratega dijo estar satisfecho porque le sirvió para evaluar lo trabajado estas últimas semanas en las tuvo una concentración del 19 al 23 de septiembre previo al amistoso ante los centroamericanos.



"La finalidad del partido fue ver el funcionamiento, lo que hicimos la semana pasada y ésta, para ver si éramos capaces de llevar a cabo lo trabajo ante un rival", concluyó. / EFE