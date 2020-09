Yannick Carrasco abandona la concentración de Bélgica

Fútbol Internacional

Lunes 7| 9:53 am





El extremo internacional belga Yannick Carrasco, que ultima su continuidad en el Atlético de Madrid esta temporada y cuyos derechos deportivos aún son del Dalian chino, abandonó este domingo la concentración de la selección "no por razones médicas, sino de acuerdo con su club", según la versión de la federación belga, citada por 'Le Soir', y es baja ante Islandia.



La explicación oficial no detalla a qué club se refiere ni da más datos acerca de la ausencia del futbolista en el segundo compromiso de su equipo en la Liga de Naciones, el próximo martes contra el conjunto nórdico en el estadio Rey Balduino de Bruselas, mientras informa también de que tanto Kevin de Bruyne como Michy Batshuayi se incorporaron este domingo al grupo para ese partido.



De Bruyne fue baja el pasado sábado en el triunfo de su equipo por 0-2 contra Dinamarca porque fue padre de su tercer hijo, mientras que Batshuayi no formaba parte de la convocatoria original que anunció el técnico Roberto Martínez, con lo que es el jugador que reemplaza la salida de la concentración de Yannick Carrasco.



En principio, el extremo, entre los destacados del duelo del pasado sábado contra Dinamarca, seguirá esta temporada a las órdenes de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, una vez que la entidad madrileña ya ultimaba la pasada semana el acuerdo para su permanencia con el Dalian chino, con el que tiene contrato hasta 2022 y que lo cedió el pasado semestre al conjunto rojiblanco.



"Mi deseo es quedarme en el Atlético y espero noticias", dijo el pasado viernes Yannick Carrasco en rueda de prensa en la concentración de Bélgica. EFE