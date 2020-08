Mario Rondón ya se enfoca en avanzar en la Europa League

Fútbol Internacional

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. Mario Rondón, el único jugador venezolano que tuvo presencia en la ya comenzada nueva edición de la Liga de Campeones de la UEFA, ya pasó la página de su eliminación en la segunda ronda previa frente al Dinamo Zagreb de Croacia y buscará clasificar a su club, el CFR Cluj de Rumania, a la fase de grupos de la Europa League 2020-21.

“Estoy un poco triste por haber perdido, pero continua el fútbol, los que pierden en la Champions pasan a Europa League y ahora nosotros iremos a la tercera preliminatoria e intentaremos llegar a la fase de grupos, que es nuestro objetivo”, expresó el delantero venezolano al programa Entrevistas con Tony Carrasco, de Meridiano Televisión este jueves por la noche.

El criollo jugó con los suyos el cotejo el miércoles el decisivo choque, que quedó igualado 2-2 y se definió en tiros desde el punto penal, con derrota 6-5, pudiendo asistir el segundo tanto de su equipo cuando se disputaba el tiempo agregado del complemento (90+3), que marcó su compañero Gabriel Debeljuh.

“Perdimos en la segunda ronda en penaltis con el Dinamo Zagreb, que el año pasado le metió 4-0 al Atalanta, y estuvo en el grupo del Manchester City, Shakthar”, recordó el nativo de Los Teques al espacio televisivo. Marcó el tanto que le correspondió desde los 12 metros.

El gol de Mario Rondón (@RondonMario) en la tanda de penaltis entre el CFR Cluj y el Dinamo Zagreb en la segunda ronda preliminar de la #UCL 2020-2021, ganada por los croatas 6-5. El #venex jugó Todo el segundo tiempo y la prórroga. pic.twitter.com/rLJdaziiau — Pablo Alejandro Rondón (@PablinhoAle3110) August 26, 2020

Ahora, disputarán la tercera ronda preliminar de la segunda competición en importancia del ‘viejo continente’, en la que año anterior realizó una gran campaña que finalizó en la fase de los 32 mejores elencos del certamen.

“El año pasado hicimos una Europa League tremenda, quedamos eliminados por el Sevilla, sin perder los dos juegos. Quedamos 1-1 aquí y 0-0 en Sevilla, fuimos el único equipo que no perdió contra Sevilla”, rememoró Rondón, de 34 años, sobre la caída en dieciseisavos de final frente a la oncena que después se coronó campeona del evento.

Casualmente, el pasado calendario tuvo una suerte similar, en la que quedó por fuera de la Liga de Campeones y recayó en la Europa League, solo que lo hizo de una vez en la fase de grupos al sucumbir en la tercera ronda de clasificación.

Todos estos son beneficios que han obtenido al ser campeones de Rumania, condición con la que han contado en los últimos tres años.

Grata experiencia







Sobre su actualidad en esta institución, el futbolista con experiencia en La Vinotinto alabó el trato que ha recibido de la misma y cómo ha contado desde su llegada con el apoyo del entrenador Dan Petrescu, quien lo conoce desde su experiencia en China.

“Me han tratado Súper bien, jugué en Rumania en un club más pequeño por seis meses, y como me fue bien, además el entrenador me conocía porque ya lo había enfrentado en China cuando él estaba allá”, confesó el mirandino, el cual expresó la anécdota propia de su firma en el Cluj.

“Después de un juego en casa aquí me preguntó si quería juntarme con ellos y le dije que quien no quería unirse al campeón, al más fuete del país, además tenía probabilidades de jugar Champions League o Europa League, por eso vine al Cluj y me han tratado muy bien”, contó el atacante a Carrasco, y ese movimiento lo ha hecho un buen representante de nuestro balompié en el exterior.

En dos temporadas con el Cluj, ha disputado 40 cotejos en total, con cinco goles en total, tres de ellos en el plano europeo.