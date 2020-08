Luisma Seijas: Tenemos que estar contentos que se pueda volver a jugar

Fútbol Internacional

Viernes 21| 8:32 pm







Contento que se ha demostrado que los protocolos han funcionado y eso es importante, hay que felicitar a todos los equipos que han puesto todo su peso para que se cumplan, ya que es importante para po"

PABLO ALEJANDRO RONDÓN| @PablinhoAle3110

CARACAS. La incertidumbre que reinaba en torno a los jugadores del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) se culminó el jueves con la autorización del gobierno de ese país a los entrenamientos y competencias de las actividades. Quien celebró dicha noticia fue el venezolano Luis Manuel Seijas, el cual retornará a la actividad junto al Independiente de Santa Fe bogotano.

“Me fui a la cama muy tranquilo y con la fe renovada con ese anuncio del Ministro de Salud (colombiano), porque aunque todavía habrá cosas por pulir, pero saber que hay la aprobación de los entes que están por encima de nosotros da mucha tranquilidad”, dijo el futbolista criollo en una entrevista al programa NEXO ESPN Colombia.

Bajo esta decisión, los clubes del vecino país podrán tener en sus prácticas hasta 22 elementos de su plantilla, lo cual ya da luz de lo que podría ser el retorno a la competencia, visualizado hacia finales de septiembre. “Sabemos que lo que se decida tenemos que estar contentos que se pueda volver a jugar, independiente de cual sea el formato”, dijo el oriundo de Valencia al espacio televisivo, sobre el ambiente dentro del seno del club cardenal.

Eso sí, lamentó que las condiciones no estén dadas para que la Primera División cafetera pueda disputarse de la misma manera que lo han hecho otros grandes campeonatos, especialmente los de Estados Unidos. “Desgraciadamente no estamos en una burbuja como la de la NBA, la MLS, que tienen todas las comodidades y la estructura”.

Para él, los entrenamientos individuales que se estaban utilizando para evitar la congregación de personas en los espacios de trabajo habían sido poco usuales, pero sirvieron para evitar una mayor propagación del Covid-19.

“El tema de los entrenamientos individuales ha sido toda una novedad. Igual, el tema de ir a la sede todos los días, es una dinámica a la que cuesta acostumbrarse. A veces se me olvida el tapabocas en casa y me debo devolver, todavía no es tan común pero esto es lo que nos ha tocado vivir”, señaló el internacional Vinotinto.

De todos modos, 'Luisma' mostró su felicidad por volver a verse con sus compañeros, luego de muchas sesiones de trabajo telemáticas, y también por el éxito de las medidas sanitarias. “Contento que se ha demostrado que los protocolos han funcionado y eso es importante, hay que felicitar a todos los equipos que han puesto todo su peso para que se cumplan, ya que es importante para poder volver a arrancar".

Seijas, de 34 años, sufrió una abrupta lesión en septiembre del año pasado, una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que lo comprometió la temporada anterior y hubiese sido igual en esta, de no haber irrumpido el nuevo coronavirus y la suspensión del torneo colombiano.

En febrero recibió el alta médica para volver a disposición de la oncena dirigida por Harold Rivera, e incluso, fue reservado en la lista preliminar del seleccionador nacional José Peseiro para los dos primeros encuentros del Premundial rumbo a Qatar 2022, pero, la postergación de todos los eventos a causa de la crisis sanitaria, permitió una mejor recuperación del carabobeño, quien redujo su salario para en medio de la situación, logrando su continuidad además con Santa Fe hasta finales de año.

Se espera que el campeonato del vecino país pueda volverse a disputar a finales de agosto, con la fecha 9 del torneo que se estaba disputando hasta el mes de marzo. En ocho fechas, Santa Fe estaba tercero con 13 puntos, a dos del primer lugar Atlético Nacional.