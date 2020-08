Löw prescindirá de jugadores del Bayern y del Leipzig para duelo ante España

Fútbol Internacional

El seleccionador alemán, Joachim Löw, prescindirá de la mayoría de los jugadores del Bayern y del RB Leipzig para el partido de la Liga de Naciones contra España el 3 de septiembre debido a la participación de los dos equipos en semifinales de la Liga de Campeones.



Concretamente, Löw no contará con el meta Manuel Neuer ni con Joshua Kimmich, Leon Goretzla y Serge Gnabry, del Bayern. Del Leipzig no convocará a los defensas Lukas Klostermann y Marcel Halstenberger.



La situación de Julian Draxler y Thilo Kehrer (del PSG) es distinta, lo mismo que la de Leroy Sané -ahora en el Bayern- y de Niklas Süle, también jugador del club bávaro.



"Ellos han tenido lesiones y fases en las que no han jugado y necesitan ritmo de entrenamiento", dijo.



Sané está ya en la disciplina del Bayern, pero la temporada anterior fue jugador del City y no ha estado en Lisboa con ninguno de los dos equipos.



Löw esperará al martes para anunciar la convocatoria. "Queríamos esperar a la final de la Liga de Campeones por respeto a ese partido y los equipos que lo juegan", dijo Löw en la página de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).



"Creo que la Liga de Campeones y los dos equipos que están en la final merecen estar ahora por completo en el centro de atención. La selección tendrá su turno en septiembre", agregó.

