Karla Torres ve en Valadares la oportunidad de dar un salto mayor

Fútbol Internacional

Lunes 17| 5:17 pm







Las expectativas personales es mantenerme en Portugal, en Primera División, tratar de hacer una buena temporada para llegar después a un club grande acá si dios quiere, o viajar a jugar en España "

PABLO ALEJANDRO RONDÓN | @PablinhoAle3110

CARACAS. Con ganas inmensas de triunfar en la máxima categoría del fútbol portugués llega Karla Torres, quien a finales de la semana pasada acordó su fichaje por el Valadares Gaia FC, elenco que viene de ubicarse en la séptima posición del campeonato anterior. Su visión va más allá de los retos más próximos, pues la delantera quiere tomar este puente rumbo hacia mejores oportunidades.

En entrevista con Meridiano.Net, la jugadora de la selección Vinotinto valoró este movimiento en su carrera, que le permite llegar a un escalón más alto en su carrera. Recién en 2020 fue que arribó al ‘viejo continente’ de la mano del Paio Pires, elenco de segunda división del país ibérico, en donde pudo marcar dos goles en cuatro compromisos antes de la paralización de actividades tras la pandemia del Covid-19.

¿Cómo llegó la oportunidad, cómo se dieron los contactos?

- R: La oportunidad llegó por medio de una compañera que estaba conmigo en Paio Pires, ella cuando llegó a este club comentó que había una delantera que estaba buscando club y el presidente pidió los videos que yo tenía y me dijo para venir a probar al equipo. Ahí estuve unas semanas probando aquí con el equipo y les gustó, y al final me dijeron que querían quedarse conmigo y me iban a hacer el contrato.

¿Cuántas ofertas tuviste aparte de esta para firmar contrato?

- R: Las opciones de verdad no fueron muchas, este año ha sido bastante difícil para todo el mundo y más a nivel del fútbol, prácticamente las ligas paradas y los clubes, muchos no quieren invertir dinero (…) el tema de los fichajes estaba complicado este año. Gracias a dios tenía opciones, como regresar a Colombia, solo que aunque me guste mucho allá y que me pareció una liga súper profesional, es poco tiempo, solo son tres meses y por eso lo pensé muchísimo en regresar a Colombia, por el corto tiempo que dura la liga (…) tuve una propuesta de tercera división aquí, que era prácticamente un club nuevo, que quería subir primero a Segunda División y luego a Primera, y creo que de las tres opciones esta (Valadares Gaia) era la mejor, de acuerdo de mis aspiraciones y de lo que quería para el futuro.

¿Qué conoces de este club a tu llegada y cuáles aspectos resaltas?

- R: Conozco poco, no tengo mucho tiempo en Portugal ya que llegué en enero. Sé que es un club de historia, que ya ganó la Taca (Copa) de Portugal, han pasado muchas jugadoras portuguesas importantes y a su vez extranjeras, principalmente de Brasil. Cuentan con la mayor cantera de jugadoras en Portugal, trabajan con las bases, e incluso la gran mayoría del equipo son jugadoras que vienen de la cantera del club y eso lo hace diferente, especial. En los últimos años el equipo le ha dado pelea a los grandes y es una gran oportunidad.

¿Cuáles son tus expectativas en torno a este reto que te estás proponiendo?

- R: Las expectativas personales es mantenerme en Portugal, en Primera División, tratar de hacer una buena temporada para llegar después a un club grande acá si dios quiere, o viajar a jugar en España ya que la liga es muy competitiva, o Italia también, me gustaría ir a jugar en la liga italiana que está creciendo mucho en el fútbol femenino. Mantenerme en Europa es mi meta personal más importante, es lo que quiero, tratar de hacer una buena temporada para mantenerme bien sea en este mismo club o ir a uno mejor.

¿La profesora Pamela Conti, seleccionadora nacional, influyó en esta firma, has sostenido alguna comunicación con ella?

- R: No tuvo ninguna influencia en esta contratación, no sé siquiera si está enterada si fui contratada por este club de primera, ya que estaba en segunda división. No sé si por las redes se enteró, pero yo personalmente no he tenido la oportunidad de hablar con ella sobre ese asunto.

¿Y con Daniuska Rodríguez, compañera de selección y que hace vida en el Sporting de Braga de Primera División?

- R: Hablé con Daniuska hace tres o cuatro días, cuando supo que me quedaría a jugar con este club, que se ubica acá en el norte del Portugal, me escribió porque vamos a jugar en contra. Estuvimos hablando de eso, esperamos por saber cuándo será que nos enfrentemos.

¿Cuáles crees que serán las mayores diferencias entre segunda y primera división de Portugal y en qué trabajarás para responder a las exigencias?

- R: De segunda a primera hay un trecho bastante largo, se nota mucho la diferencia de una liga de segunda división a una de primera. Creo que si tengo la oportunidad de adaptarme, de que me vaya bien, pero eso dependerá mucho de mí, de mi trabajo. Futbolísticamente estoy para llegar al nivel máximo, pero tengo que entrenarme muy bien, prepararme muy bien, gracias a dios los entrenamientos en el club han sido muy exigentes y eso es muy importante, que hará que lleguemos de mejor manera al torneo, aparte hay bastante competencia, las jugadoras son de bastantes cualidades técnicas y eso también me va a ayudar

Eres toda una trotamundos de nuestro FUTFEM a tus 28 años de edad ¿Cómo crees que eso ayudará a tu grupo y sí crees que tus compañeras podrán nutrirse de todos esos conocimientos?

- R: Obviamente sí, mi experiencia y esas oportunidades que he tenido de jugar en diferentes clubes me han hecho crecer no sólo como jugadora, sino como persona también, me ha ayudado a que cuando llegué a un club me pueda adaptar rápido. Aparte en el tema futbolístico me ha ayudado mucho a nivel de juego, dependiendo de lo que pida el entrenador ya uno se va adaptando a eso. Creo que sí, la experiencia me ha hecho a ser mucho más inteligente dentro de la cancha, y eso me ayuda muchísimo (…) las compañeras intentan aprender de mí, pero creo que también aprendo mucho siempre, a donde voy trató de copiar lo mejor, de siempre aprovechar la oportunidad para crecer en todos los ámbitos.