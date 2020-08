Edinson Cavani va a volar con las Águilas del Benfica

Fútbol Internacional

CARACAS.- Según los medios de Portugal, el delantero uruguayo Edinson Cavani acordó con el Benfica por tres campañas y nueve millones de euros por año. El charrúa viene del equipo francés Paris Saint Germain (PSG).

El entrenador de las Águilas, Jorge Jesús, en una entrevista a una cadena de televisión del Benfica dijo que "Si me preguntas, ¿si quiero? ¿Quién no? Sería bueno no solo para el Benfica, sino para el fútbol portugués. A nosotros en Portugal nos cuesta competir con otros equipos de otros países. Si pudiéramos competir con otros , ya habíamos ganado una Champions".

Cavani, quien llegó al PSG en 2013 desde el Nápoli, no fue renovado en junio, cuando finalizaba su contrato.

Benfica es el club más ganador de la Primeira Liga de Portugal, con 37 conquistas, y poseen en sus vitrinas dos copas de Europa (actual Champions League).