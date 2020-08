Holanda hace historia en el fútbol y permite que una jugadora participe en un club masculino

Fútbol Internacional

Miércoles 5| 3:16 pm





Freddy Perdomo | @SpgFreddy

La Asociación Holandesa de Fútbol anunció un proyecto pionero en la historia del balompié, al permitir que una mujer juegue de forma competitiva con un equipo masculino de la Cuarta División Holandesa, con la esperanza de aumentar la participación en el futuro de las chicas en los conjuntos integradas por varones.

La jugadora en cuestión es Ellen Fokkema, de tan solo 19 años de edad. La holandesa se unió al primer equipo del club VV Foarut, el pasado día martes 4 de agosto. “Es fantástico que pueda seguir jugando en este equipo. He estado jugando con estos muchachos desde que tenía cinco años y lamenté no poder jugar con ellos en un equipo el próximo año”, dijo Fokkema en un comunicado.

La FA holandesa dijo que monitorearán el progreso del ensayo y, si tiene éxito, considerarán cambiar permanentemente las regulaciones para permitir que las mujeres jueguen junto a los hombres.

“De la KNVB (Real Asociación Neerlandesa de Futbol) siempre me aconsejaron que siguiera jugando con los niños el mayor tiempo posible, entonces, ¿por qué no debería ser posible? Es todo un desafío, pero eso solo me emociona más”. Comentó la jugadora.

“Le pregunté al club si algo era posible y juntos presentamos la solicitud a la KNVB. Mis compañeros de equipo también reaccionaron con entusiasmo que puedo quedarme con ellos. No puedo decir cómo será, pero de todos modos estoy muy feliz de poder participar en este plan piloto”. Concluyó Fokkema.