Autoridades sanitarias sugieren posponer la vuelta de los entrenamientos

Autoridades sanitarias del Gobierno argentino sugirieron este miércoles posponer la vuelta de los entrenamientos de los equipos de fútbol, que no tienen fecha estipulada pero están previstos para los primeros días de agosto.



El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el ministro de salud de Argentina, Ginés González García, se reunirán este semana para analizar la fecha de regreso a las prácticas, al menos de los equipos que participan de la Copa Libertadores, según informó la AFA.



Sin embargo, el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo este miércoles a Radio La Red que "no es el momento de dar una discusión de esas características".



"Es descontextualizado que América Latina intente volver al fútbol en este momento. Podría no haber suspendido hace unos meses, pero ahora es el peor momento para hacerlo, tanto en Argentina como en Brasil, en para Perú y en toda la región", afirmó.



"Estamos en la etapa de mayor cantidad y de más riesgo de contagios. En ese contexto, para que vuelva el fútbol, tendríamos que tener un protocolo demasiado estricto", añadió.



Para Kreplak, el "sistema de salud se encuentra bajo una tensión muy grande" y por eso no es aconsejable el retorno de los entrenamientos.



Carla Vizzotti, secretaría de Acceso a la Salud, dependiente del Ministerio de Salud de Argentina, dijo a la misma radio que lo ideal sería "esperar unas semanas más" para la vuelta de los entrenamientos.



"Estamos en una situación de riesgo de desborde del sistema de salud. Quizás se puede esperar unas semanas más para tener una concordancia con lo que está pasando", dijo.



"Los jugadores transitan, circulan y tienen la misma posibilidad de infectarse que el resto de las personas. En esta situación tan relevante, es una decisión difícil", añadió.



El 17 de marzo, el Ministerio de Turismo y Deportes anunció la suspensión de todas las categorías del fútbol argentino.



Tres días más tarde se decretó un aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige aún hasta el día de hoy y que terminará, en teoría, el 2 de agosto.



El 28 de abril la AFA anunció la "finalización" de la temporada 2019/20, la suspensión de los descensos y que las clasificaciones pendientes para las copas internacionales y los ascensos se definirán, si es posible, en nuevos torneos que se disputarán en el segundo semestre.



El 10 de julio la Conmebol anunció que la Copa Libertadores se reanudará el 15 de septiembre y la Sudamericana el 27 de octubre.



Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre jugarán por la Libertadores el 17 de septiembre.



Las autoridades sanitarias argentinas confirmaron este martes 120 nuevas personas fallecidas en las últimas 24 horas debido a la COVID-19, por lo que el total de víctimas asciende a 3.179, mientras el presidente, Alberto Fernández, afirmó que el pico de contagios se está "acercando". / EFE.