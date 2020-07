Rossi y LAFC eliminan a los campeones de la MLS y pasan a cuartos

Fútbol Internacional

El delantero uruguayo Diego Rossi, con un doblete, volvió a ser el líder goleador de LAFC que anoche vencieron por 4-1 a los Sounders FC en partido de octavos de final del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS), de Estados Unidos, que les dio el pase a los cuartos.



El primer gol del partido, disputado en el Wide World of Sports, de Orlando, donde la MLS ha montado su burbuja ante coronavirus, llegaron al minuto 14 por mediación de Rossi, que marcó de penalti, y llegó a los siete tantos, líder del torneo.



La ventaja le dio al LAFC mayor confianza en su juego y en como había planteado el partido su entrenador Bob Bradley, de presionar constantemente a los hombres claves de Seattle como son el uruguayo Nicolás Lodeiro y el peruano Raúl Ruidiaz, los dos futbolistas más peligrosos de los actuales campeones de la MLS Cup.



De ahí que a los 36 minutos llegara el segundo gol del LAFC después que Latif Blessing culminó una buena combinación del medio volante uruguayo Brian Rodríguez con el veterano delantero inglés Bradley Wright-Phillips, quien cubre el puesto dejado vacante por el mexicano Carlos Vela, que renunció a jugar el torneo para quedarse con su esposa en Los Angeles, donde van a tener pronto familia.



La ventaja de 2-0 con la que se llegó al descanso era el fiel reflejo de lo que había ocurrido en el campo, pero faltaba toda la segunda parte y el Sounders FC, que tenía la posesión del balón, pero le faltaba el poder ofensivo que le sobraba al LAFC, lo dio todo en el campo para encontrar la manera de conseguir el gol que le metiese en el partido.



Eso fue lo que sucedió al minuto 75 cuando el veterano delantero Will Bruin marcó el 2-1, asistido por el joven Joevin Jones.



El partido recuperó la emoción y el suspense ante la posibilidad de que pudiese llegar también el gol del empate de los campeones de liga.



Pero fue un espejismo, porque a los 82 minutos Rossi, de nuevo, ponía la sentencia con el tercer gol de su equipo, su segundo de la noche, y el octavo del torneo.



Ahí ya no hubo más tiempo para que los Sounders FC intentasen la remontada ni tampoco lo intentaron y más cuando a los 89 Rodríguez ponía la guinda final de la goleada con el cuarto de la noche y el boleto para seguir en el torneo dentro de los cuartos de final.



El cruce, el más esperado de los octavos de final, después que ambos equipos tenían cuentas pendientes, especialmente el californiano después que fue eliminado en la final de la Conferencia Oeste de la pasada liga, no generó buen fútbol, pero si la suficiente emoción y sobre todo con el dominio del balón por parte de los Sounders FC y un contraataque demoledor del LAFC.



El poder goleador de LAFC fue lo que se impuso después de haber realizado 25 tiros a puerta con ocho que llevaban peligro por 11 y 4, respectivamente, de los Sounders FC, a los que les quedó la consolación de haber tenido el 60 por ciento la posesión del balón, pero nunca la posibilidad de conseguir la victoria.



El próximo rival del LAFC, en los cuartos que van a disputar el jueves de esta semana, será el equipo de Orlando City, que en el partido de octavos de final venció por 1-0 al Impact de Montreal. / EFE