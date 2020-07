Maradona dice que Infantino le decepcionó y que Macri "se robó todo"

Fútbol Internacional

Diego Maradona hizo su reaparición pública y afirmó que Gianni Infantino, máxima autoridad de la FIFA, lo decepcionó y que Mauricio Macri, ex presidente argentino, “se robó todo”.



"Hablé una cosa con Infantino y me decepcionó. Yo veo que le dan un premio a Macri. ¿Un premio a qué? Una patada en el culo hay que darle", sentenció el exastro del fúbtol mundial en una entrevista con el canal de televisión C5N.



“También volvieron Platini (Michel), Blatter (Joseph), las aguas se calmaron y se repartieron la plata entre ellos. Nadie devolvió nada. Así que yo renuncio a la FIFA”, agregó el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.



Con respecto a Mauricio Macri, Maradona enfatizó: "Hay un montón de amigos suyos que se hicieron millonarios. Es simple, tiene que ir a la cárcel con todos sus secuaces".



"En este país ya teníamos una pandemia y los argentinos sabíamos que se nos venía una pandemia de hambre. Macri se robó todo y no le dio un peso al nuevo estado nacional”, completó Maradona.



Esta semana, el excampeón mundial en México 1986 se mudó a la ciudad de La Plata, donde esperará la evolución de la pandemia del coronavirus para poder volver a las prácticas con Gimnasia cuando llegue la autorización del Gobierno Argentino. / EFE.