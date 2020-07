El Impact vence y sigue con vida, mientras el D.C.United queda eliminado

Fútbol Internacional

Miércoles 22| 6:24 am





El centrocampista francés Saphir Taider marcó este martes el único gol del último partido del Grupo C del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos, que el Impact de Montreal ganó por 1-0 al D.C.United, y mantuvo así con vida a su equipo en la competición.



El triunfo del Impact fue el primero que consigue en el torneo después de haber perdido los dos primeros partidos, mientras que el D.C.United, que había logrado sendos empates, dijo adiós a la competición y se convirtió en el tercer equipo que lo hace, el segundo en la jornada de hoy, después de que el Atlanta United perdiese por 0-1 ante el Crew de Columbus, dentro del Grupo E.



El primer equipo eliminado del torneo, que no llegó a los octavos de final, fue el Inter Miami, que el lunes perdió por 0-1 ante el New York City, que al igual que el Impact también tiene tres puntos, como tercero del Grupo E, pero peor diferencia de goles (2-4, -2) por 4-5, -1) que el equipo canadiense.



Pero el Impact, que dirige el francés Thierry Henry, tendrá que esperar al jueves, cuando terminará la fase de grupos, para conocer si pasa a los octavos de final.



Mientras que la derrota le costó al D.C.United la eliminación y una nueva frustración en el equipo de Washington que dirige Ben Olsen.



El único gol del partido llegó al minuto 31 de la primera parte por mediación de Taider, que volvió a ser uno de los jugadores destacados del Impact. Aunque no tuvo el dominio del balón sí fue el que creo las oportunidades más claras de gol.



El D.C.United intentó la remontada con la entrada en la segunda parte del veterano delantero argentino Federico Higuaín, que había sido el hombre milagro en los dos empates anteriores conseguidos por su equipo.



Pero esta vez no pudo hacer la jugada brillante ni marcar el gol que hubiese mantenido con vida al D.C.United, que ahora abandonará la burbuja de Orlando cargado de una nueva frustración deportiva en su intento de reconstruir una franquicia ganadora. / EFE