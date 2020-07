UEFA reafirma su compromiso con Juego Limpio Financiero tras fallo TAS

Fútbol Internacional

Lunes 13| 9:36 am





La UEFA confirmó su compromiso con los principios del Juego Limpio Financiero y su papel para la sostenibilidad financiera de los clubes, tras conocer la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que deja sin efecto la sanción impuesta al Manchester City por su incumplimiento.



"En los últimos años, el juego limpio financiero ha desempeñado un papel importante en la protección de los clubes y en su sostenibilidad financiera, y la UEFA y la ECA siguen comprometidas con sus principios. La UEFA no hará más comentarios al respecto", señaló en un comunicado.



En éste dijo que "toma nota de la decisión adoptada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo de reducir la sanción impuesta al Manchester City FC por el Órgano de Control Financiero de Clubes independiente de la UEFA por presuntas infracciones del reglamento de la UEFA sobre licencias de clubes y juego limpio financiero".



"La UEFA observa que el grupo de expertos del TAS consideró que no había pruebas concluyentes suficientes para confirmar todas las conclusiones del CFCB en este caso concreto y que muchas de las presuntas infracciones habían prescrito debido al período de cinco años previsto en el reglamento de la UEFA", agregó.



El club inglés fue sancionado por haber cometido graves infracciones en las regulaciones de licencias de la UEFA y las relacionadas con el Juego Limpio Financiero entre 2012 y 2016, al aumentar la cifra de beneficio de patrocinadores en las informaciones transmitidas a la UEFA.



También la UEFA acusó al City de no cooperar en la investigación del caso, iniciada en marzo de 2019, momento en el que club aseguró que la acusación de irregularidades era totalmente falsa.



La federación europea le excluyó dos años de jugar competiciones europeas y le impuso una multa de 30 de millones de euros, sanciones que hoy ha anulado el TAS al levantar la suspensión y reducir la multa a 10 millones. / EFE.