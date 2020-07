Emparejamientos de la fase final Alemania 2020

Fútbol Internacional

Desarrollo de la Liga Europa, cuya fase final tendrá lugar en varias ciudades de Alemania, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza):





- Octavos de final:





. A partido único (en Alemania 5/6 agosto en sede por definir):



Inter - Getafe



Roma - Sevilla







. Vuelta, en los campos de los primeros equipos:



Shakhtar Donetsk - Wolfsburgo (2-1)



Bayer Leverkusen - Rangers (3-1)



Wolverhampton - Olympiacos (1-1)



Manchester United - LASK Linz (5-0)



Basilea - Eintracht Fráncfort (3-0)



Copenhague - İstanbul Başakşehir (0-1)









- Cuartos de final (10/11 agosto, Colonia, Duisburgo, Dusseldorf, Gelsenkirchen)







1 - Ganador Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk vs Ganador Eintracht Fráncfort-Basilea







2 - Ganador LASK Linz-Manchester United vs Ganador İstanbul Başakşehir-Copenhaghe







3 - Ganador Inter-Getafe vs Ganador Rangers-Bayer Leverkusen







4 - Ganador Olympiacos-Wolverhampton vs Ganador Sevilla-Roma







- Semifinales (16/17 en sede por confirmar):



Ganador 4 - Ganador 2



Ganador 3 - Ganador 1





- Final (21 agosto, en Colonia):



Ganador semifinal 1 - Ganador semifinal 2



EFE