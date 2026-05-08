Rayo Vallecano asegura la quinta plaza de Champions para LaLiga

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Rayo Vallecano ha tenido una histórica campaña europea en la UEFA Conference League. El equipo madrileño no solo logró su primera final europea en su historia; sino además, alcanzó la quinta plaza para LaLiga en la UEFA Champions League edición 2026-27.

El equipo de Vallecas venció 1-0 al Racing Club de Estrasburgo en el partido de vuelta; de está manera aseguró con marcador global de 2-0 su pase a la final. Ahora enfrentarán al Crystal Palace de Inglaterra que luce como uno de los equipos con mejor estado de forma de la actualidad.

Gracias al triunfo del euro Rayo, el coeficiente de LaLiga sumó los puntos necesarios para tener la quinta plaza en la próxima Champions. Esto significa que de terminar hoy el campeonato español los clasificados serían: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis.

¿Por qué el Rayo Vallecano ganó la 5ta plaza de Champions League para LaLiga?

El sistema de coeficiente UEFA asigna cupos extras mediante los Puestos de Rendimiento Europeo. Cada victoria o avance de ronda en torneos continentales suma puntos vitales para el ranking nacional. Gracias al desempeño colectivo, España logró posicionarse en la cima.

La batalla contra Alemania fue ajustada durante la temporada. Antes de semifinales, España lideraba con 21,781 puntos frente a los 21,357 de los teutones. Cada resultado del Friburgo en Europa League amenazaba a los españoles, obligando a los equipos nacionales a sumar en cada compromiso restante.

El triunfo del Rayo Vallecano en Estrasburgo fue el golpe definitivo para sentenciar la disputa. Al clasificar a la final, España alcanzó 22,093 puntos, una cifra matemáticamente inalcanzable para Alemania. El esfuerzo de los vallecanos garantizó que el fútbol español mantenga su dominio absoluto en la élite europea.

¿Cómo quedaría la clasificación europea en LaLiga para la próxima temporada?

Tomando en cuenta que el Rayo Vallecano está en la final de la UEFA Europa Conference League la clasificación europea en LaLiga quedó de la siguiente manera si terminará hoy el campeonato español: